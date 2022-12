Bun­des­wei­ter Warn­tag am 8. Dezember

Ab 11 Uhr heu­len am Don­ners­tag, den 8. Dezem­ber 2022, im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt pro­be­wei­se die Sire­nen. Eine Minu­te lang erklingt ein auf- und abschwel­len­der Heul­ton in fol­gen­den Gemein­den: Gemein­de Adels­dorf mit den Orts­tei­len Aisch und Neu­haus sowie der Sire­nen­mast­an­la­ge zwi­schen Lauf und Wep­pers­dorf, Markt Ecken­tal am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Forth, Gemein­de Hem­ho­fen am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Hem­ho­fen-Zeckern, Markt Herolds­berg am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus und Rat­haus, Stadt Her­zo­gen­au­rach im Stadt­ge­biet und am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Zwei­fels­heim-Höfen, Gemein­de Heß­dorf am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus sowie in der Stadt Höchstadt a. d. Aisch am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus, an der For­tu­na Kul­tur­fa­brik und in den Orts­tei­len Sal­ten­dorf-Bösen­bech­ho­fen, Fört­schwind-Greuth und Med­bach-Kie­fern­dorf. So wird gete­stet, ob die Warn­sy­ste­me funk­tio­nie­ren. Gleich­zei­tig wird die Bevöl­ke­rung mit dem Siren­en­ton ver­traut gemacht. Im Ernst­fall bedeu­tet das Signal: „Rund­funk­ge­rä­te ein­schal­ten und auf Durch­sa­gen achten!“

Warn­mel­dun­gen direkt auf das Smartphone

Die zen­tra­le Aus­lö­sung der Pro­be­war­nung des Bun­des­am­tes für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe (BBK) erfolgt über das Modu­la­re Warn­sy­stem (MoWaS). Neben den Sire­nen wer­den an die­sem Tag auch alle an MoWaS ange­schlos­se­ne Warn­mul­ti­pli­ka­to­ren wie der Rund­funk und Warn­mit­tel wie Warn-Apps auf dem Smart­pho­ne gete­stet. Die kosten­lo­se land­kreis­wei­te „ERH-App“ ent­hält den Ser­vice der Bür­ger-Infor­ma­ti­ons- und Warn-App (BIWAPP), wel­che neben den MoWaS-Mel­dun­gen auch die Mel­dun­gen der Not­fall-Infor­ma­ti­ons- und Nach­rich­ten-App des Bun­des (NINA) sowie die der Unwet­ter­war­nun­gen des Deut­schen Wet­ter­dien­stes (DWD) bie­tet. Der Land­kreis nutzt die App seit 2018, um beson­ders im Bedarfs­fall wie bei Unwet­ter­war­nun­gen, Schul­aus­fäl­len oder Stra­ßen­sper­run­gen aber auch über Aktu­el­les aus dem Land­rats­amt unkom­pli­ziert infor­mie­ren zu kön­nen. Die App gibt es kosten­los über den Goog­le Play Store für Android-Syste­me unter https://​play​.goog​le​.com/​s​t​o​r​e​/​a​p​p​s​/​d​e​t​a​i​l​s​?​i​d​=​d​e​.​m​p​l​g​.​e​r​l​a​n​g​e​n​_​h​o​e​c​h​s​t​adt oder über den App­S­to­re für iOS-Syste­me unter https://​apps​.apple​.com/​d​e​/​a​p​p​/​e​r​h​/​i​d​1​3​6​8​3​6​1​962 zum Herunterladen.

Die­ses Jahr testet der Bund erst­mals den neu­en Warn­ka­nal Cell Broad­cast, wel­cher Warn­mel­dun­gen direkt auf emp­fangs­be­rei­te Mobil­funkend­ge­rä­te (Smart­pho­ne und kon­ven­tio­nel­les Han­dy) schickt. Hin­weis: Nicht alle Han­dys kön­nen Cell-Broad­cast emp­fan­gen. Wel­che Gerä­te emp­fangs­fä­hig sind, lässt sich beim Bun­des­amt für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe unter www​.bbk​.bund​.de nachsehen.

Der bun­des­wei­te Warn­tag soll – eben­so wie die von ein­zel­nen Bun­des­län­dern durch­ge­führ­ten Warn­ta­ge – Funk­ti­on und Ablauf der War­nung ver­ständ­li­cher machen. Er soll dazu bei­tra­gen, die Men­schen in Deutsch­land über das The­ma War­nung der Bevöl­ke­rung in Gefah­ren­la­gen zu infor­mie­ren und sie dafür zu sen­si­bi­li­sie­ren. Die von einer War­nung poten­ti­ell Betrof­fe­nen sol­len wis­sen, wie sie sich in Gefah­ren­la­gen eigen­stän­dig schüt­zen und wo sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Gefah­ren­la­ge fin­den kön­nen. Die­ses Jahr wird beim bun­des­wei­ten Warn­tag erst­mals der neue Warn­ka­nal Cell Broad­ca­sting gete­stet, um künf­tig Warn­mel­dun­gen an alle dafür ein­ge­rich­te­ten und emp­fangs­be­rei­ten, in einem bestimm­ten Abschnitt des Mobil­funk­net­zes befind­li­chen Mobil­funkend­ge­rä­te (Smart­pho­ne und kon­ven­tio­nel­les Han­dy) zu ver­sen­den. Alle Infor­ma­tio­nen zum bun­des­wei­ten Warn­tag auf Deutsch und in wei­te­ren Spra­chen, dar­un­ter Eng­lisch und Ukrai­nisch gibt es unter https://​war​nung​-der​-bevoel​ke​rung​.de/.