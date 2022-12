Gewin­ner ste­hen fest – Gesund­heits­amt will sen­si­bi­li­sie­ren und zu Gesprä­chen anregen

Seit mehr als 30 Jah­ren fin­det jedes Jahr am 01. Dezem­ber der Welt-AIDS-Tag statt. Er bekräf­tigt die Rech­te der HIV-posi­ti­ven Men­schen welt­weit und ruft zu einem Mit­ein­an­der ohne Vor­ur­tei­le und Aus­gren­zung auf. Außer­dem erin­nert der Welt-Aids­Tag an die Men­schen, die an den Fol­gen von HIV und Aids ver­stor­ben sind. Im Jahr 2022 steht der Welt-Aids-Tag inter­na­tio­nal unter dem Mot­to „Equa­li­ze“ (deutsch etwa: „Ungleich­hei­ten been­den!“). Es soll dar­an erin­nern, dass sozia­le Ungleich­heit die HIV­Epi­de­mie befeuern.

Das Wis­sen über HIV und AIDS in der Gesell­schaft ist hoch, die mei­sten Men­schen sind über Ansteckungs­we­ge und Schutz­mög­lich­kei­ten gut infor­miert. Den­noch kommt es immer wie­der zu Neu­in­fek­tio­nen mit HIV. In Bay­ern infi­zier­ten sich im Jahr 2020 nach einer Schät­zung des Robert Koch-Insti­tuts etwa 240 Men­schen neu mit HIV. Ins­ge­samt leb­ten hier Ende 2020 rund 12.300 Per­so­nen mit dem HI-Virus. Im gesam­ten Bun­des­ge­biet sind laut RKI (Stand: Ende 2021) 90.700 Men­schen an HIV erkrankt.

„Man darf AIDS noch immer nicht unter­schät­zen“, warnt Dr. Klaus von Stet­ten, der Lei­ter des Fach­be­reichs Gesund­heits­we­sen am Land­rats­amt Bay­reuth. Die Virus­er­kran­kung ste­he zwar durch das nach­las­sen­de media­le Inter­es­se nicht mehr im Mit­tel­punkt und sei medi­ka­men­tös häu­fig gut behan­del­bar, die Behand­lung gehe jedoch mit nicht uner­heb­li­chen Neben­wir­kun­gen einher.

Anläss­lich die­ses wich­ti­gen Ereig­nis­ses ver­lo­ste die staat­lich aner­kann­te Bera­tungs­stel­le für Schwan­ger­schafts­fra­gen im Land­rats­amt Bay­reuth im Rah­men eines AIDS-Preis­rät­sels Geld­ge­win­ne unter allen Mit­tel­schu­len in Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Teil­neh­men konn­ten alle Klas­sen, indem sie gemein­sam ein Preis­rät­sel zum The­ma HIV und AIDS lösten. Ziel war es, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler im Vor­feld des Welt-AIDS-Tages 2022 für die nach wie vor bri­san­te The­ma­tik zu sen­si­bi­li­sie­ren und das Gespräch in den Klas­sen­ge­mein­schaf­ten anzuregen.

Die Gewin­ner:

1. Preis: Klas­se 8cM von der Chri­sti­an-Sam­met Schu­le Peg­nitz (100 Euro)

2. Preis: Klas­se 8R von der Mit­tel­schu­le Wei­den­berg (75 Euro)

3. Preis: Klas­se 8a von der Chri­sti­an-Sam­met Schu­le Peg­nitz (50 Euro)

Das Gesund­heits­amt des Land­rats­am­tes Bay­reuth bie­tet übri­gens ganz­jäh­rig die Mög­lich­keit an, sich anonym und kosten­los auf HIV testen zu las­sen. Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen erhal­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger unter: www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​g​e​s​u​n​d​h​eit