Indu­strie: Pho­to­vol­ta­ik als Lösung für stei­gen­de Strompreise

Kaum eine Pri­vat­per­son oder ein Unter­neh­men bleibt aktu­ell von den Strom­preis­er­hö­hun­gen ver­schont. Vie­le Pri­vat­per­so­nen wech­seln der­zeit ihren Strom­lie­fe­ran­ten zu gün­sti­ge­ren Ange­bo­ten. Die­se Opti­on fällt für Gewer­be meist flach, da die Strom­lie­fe­ran­ten den Strom­be­darf eines Unter­neh­mens nicht decken kön­nen oder möch­ten. Sind Unter­neh­mer den stei­gen­den Strom­prei­sen ausgeliefert?

Eine Opti­on sich den stei­gen­den Strom­prei­sen zu ent­zie­hen und sich ein Stück weit unab­hän­gig zu machen ist die Mon­ta­ge einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge. Die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge pro­du­ziert Strom und kann die­sen in Kom­bi­na­ti­on mit Bat­te­rie­spei­chern auch nachts oder bei schlech­te­rem Wet­ter zur Ver­fü­gung stel­len. Durch die hohe Nach­fra­ge nach erneu­er­ba­ren Ener­gien haben sich die War­te­zei­ten auf Mon­ta­gel­ei­stun­gen in die­sem Bereich dra­stisch erhöht. Für die aktu­el­len Strom­preis­er­hö­hun­gen greift die­se Lösung somit nicht unbe­dingt. Hier zählt dann wie­der­um das Mot­to, den näch­sten Strom­preis­er­hö­hun­gen vor­zu­beu­gen und einen gewis­sen Grad an Unab­hän­gig­keit her­zu­stel­len. Eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge kann für ein Unter­neh­men eine gro­ße Erleich­te­rung sein und amor­ti­siert sich bei die­sen nor­ma­ler­wei­se auch schnel­ler als bei Privatpersonen.

P.S.: Sun­Power bie­tet Unter­neh­men soge­nann­te Com­mer­cial Modu­le. Die­se Modu­le besit­zen eine hohe Lei­stung zu einem gün­sti­ge­ren Preis als für Privatpersonen.

