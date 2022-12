Franken HELFEN Franken unterstützt Bamberger Kita

1.800 Euro brin­gen Bewe­gung in die Dia­ko­nie-Kita Fried­rich Oberlin

Klet­tern, Rut­schen, Hüp­fen, Zie­hen, Schie­ben: Mit den neu­en Holz­ele­men­ten in der Dia­ko­nie-Kita Fried­rich Ober­lin kön­nen die Kin­der sich so rich­tig aus­to­ben und ihre moto­ri­schen Fähig­kei­ten üben. Die Anschaf­fung mög­lich gemacht hat der Spen­den­ver­ein der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken Fran­ken HEL­FEN Fran­ken. Über 1.800 Euro durf­te sich Hei­di Zil­lig (rechts im Bild) freu­en, die für die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim die Bam­ber­ger Ein­rich­tung lei­tet. Sie bedank­te sich für die Spen­de herz­lich bei Jes­si­ca Nickel (links im Bild), Vor­stands­mit­glied bei Fran­ken HEL­FEN Fran­ken, die per­sön­lich zur Spen­den­über­ga­be in die Kita-Turn­hal­le gekom­men war. Gemein­sam begut­ach­te­ten die bei­den die Spiel­ele­men­te, die sich varia­bel ver­stel­len und auch wei­ter ergän­zen las­sen. Die erste Bela­stungs­pro­be durch die Ober­lin-Kin­der haben die klei­nen Lei­tern, Rut­schen und Stan­gen bereits erfolg­reich bestan­den, wie Hei­di Zil­lig berichtete.