Strah­len­de Augen in der Vorweihnachtszeit

Wer Schreck­li­ches erlebt hat, kann eine Ablen­kung gut gebrau­chen. Etwas, das einen die Erleb­nis­se zumin­dest für ein paar Minu­ten mal ver­ges­sen lässt. Etwas, das ein Stück­chen Nor­ma­li­tät bedeu­tet. Hier setzt ein Pro­jekt der Gesund­heits­re­gi­on­plus an.

Die­se hat – in Zusam­men­ar­beit mit dem Fach­dienst für Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung, dem Migra­ti­ons- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat des Land­krei­ses Bay­reuth sowie dem Bun­des­pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ – die „Freu­de­ma­cher­Bo­xen“ kre­iert, um Flücht­lings­kin­dern aus ver­schie­de­nen Län­dern in der Vor­weih­nachts­zeit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Die Ver­ant­wort­li­chen über­ga­ben am Don­ners­tag ins­ge­samt 100 „Freu­de­ma­cher­Bo­xen“ an die Kin­der. Bei der Über­ga­be in der Gemein­schafts­un­ter­kunft War­men­stein­ach waren auch Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann und Bür­ger­mei­ster Axel Herr­mann vor Ort, um in die strah­len­den Kin­der­au­gen zu blicken.

Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann: „So vie­le Men­schen muss­ten von heu­te auf mor­gen ihre Hei­mat ver­las­sen – nicht wis­send, was die Zukunft brin­gen wird. Das ist ein­fach furcht­bar! Umso wich­ti­ger ist es, dass wir vor allem auch den Kin­dern hel­fen – ihnen ein Stück­chen Nor­ma­li­tät geben, sie bei uns will­kom­men hei­ßen und ihnen zei­gen, dass sie nicht allein sind. Unse­re ‚Freu­de­ma­cher-Boxen‘ signa­li­sie­ren genau das.“

Zum Inhalt der Boxen gehö­ren bei­spiels­wei­se gesun­de Kek­se, Bewe­gungs- und Geschick­lich­keits­spie­le sowie Mal­sa­chen. Die Gesund­heits­re­gi­on­plus hat hier­bei auf die Unter­stüt­zung eini­ger Part­ner aus der Regi­on zäh­len dür­fen. Geschäfts­stel­len­lei­te­rin Kat­rin Kürz­dör­fer dank­te den Unter­neh­men, die sich an der „Freudemacher“-Aktion betei­li­gen, ausdrücklich.

Übri­gens war es mit der blo­ßen Über­ga­be der Boxen in der Gemein­schafts­un­ter­kunft War­men­stein­ach noch nicht getan. Im Anschluss dar­an fand noch eine gemein­sa­me Bastel-Akti­on vor Ort statt, die den Kin­dern min­de­stens genau­so viel Freu­de berei­ten soll­te wie die „Freu­de­ma­cher-Boxen“ selbst.