Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Aus­ein­an­der­set­zung am Weihnachtsmarkt

Am Sonn­tag gegen 01:15 Uhr ver­schaff­ten sich ein 23- und des­sen 20-jäh­ri­ger Beglei­ter Zugang zum umzäun­ten bzw. abge­flat­ter­ten Gelän­de der Erlan­ger Wald­weih­nacht am Schloss­platz. Der 23-jäh­ri­ge uri­nier­te hier­auf gegen einen Weih­nachts­baum, was von anwe­sen­den Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­tern bemerkt wur­de. Dar­auf ange­spro­chen ver­such­ten die jun­gen Män­ner zu flüch­ten, konn­ten von den bei­den Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­tern jedoch fest­ge­hal­ten wer­den. In des­sen Ver­lauf schlug der 23-jäh­ri­ge Wild­pink­ler einem Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter gegen den Hin­ter­kopf. Ein wei­te­rer wur­de im Geran­gel leicht am Hand­ge­lenk verletzt.

Gegen die jun­gen Män­ner wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren u.a. wegen Kör­per­ver­let­zung ein­ge­lei­tet. Ob es im Rah­men der Aus­ein­an­der­set­zung zu wei­te­ren Straf­ta­ten kam ist der­zeit Gegen­stand poli­zei­li­cher Ermittlungen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Eckental/​Forth – Im Zeit­raum vom 02.12.22, zwi­schen 14:30 – 16:00 Uhr, park­te die Geschä­dig­te ihren Pkw VW UP in der Gotz­mann­stra­ße, Höhe Haus­num­mer 5, ord­nungs­ge­mäß am rech­ten Fahr­bahn­rand. Ein unbe­kann­tes Fahr­zeug streif­te im Vor­bei­fah­ren den gepark­ten Pkw und beschä­dig­te hier­bei den lin­ken Außen­spie­gel. Der Scha­den beläuft sich auf rund 200 Euro. Der Ver­ur­sa­cher ver­ließ den Unfall­ort ohne die Fest­stel­lung sei­ner Per­so­na­li­en zu ermög­li­chen. Zeu­gen der Tat wer­den gebe­ten sich unter der Tel. 09131/760514 bei der Poli­zei Erlan­gen-Land zu melden.