Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­such­ter Auf­bruch einer Gartenhütte

Bam­berg. In der Zeit vom 02.12.2022 zum 05.12.2022 ver­such­te ein Unbe­kann­ter in eine Gar­ten­hüt­te, im Bereich der Schork­stra­ße in Bam­berg, ein­zu­drin­gen und ver­ur­sach­te hier­bei einen Scha­den von ca. 220,- Euro. Bereits zurück­lie­gend kam es zu meh­re­ren Ein­bruchs­ver­su­chen. Zeu­gen die Täter­hin­wei­se geben kön­nen wer­den gebe­ten sich tele­fo­nisch bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt, unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210, zu melden.

Laden­dieb­stahl mit Messer

Bam­berg. Am 03.12.2022, gegen 17:10 Uhr, ent­wen­de­te ein jun­ges Pär­chen Waren im Wert von ca. 340,- Euro in einem Bam­ber­ger Super­markt. Hier­bei trug einer der Betei­lig­ten ein Mes­ser in sei­ner Jacken­ta­sche. Bei­de Per­so­nen wur­den fest­ge­nom­men und zur Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt gebracht. Neben einem Straf­ver­fah­ren erhiel­ten bei­de ein län­ge­res Haus­ver­bot für den Supermarkt.

Haus­tür in der Frau­en­stra­ße beschädigt

Bam­berg. Unbe­kann­te Täter beschä­dig­ten in der Zeit vom 02.12.2022 auf den 03.12.2022 ein Haus­tür­git­ter und eine Haus­tür in der Frau­en­stra­ße in Bam­berg. Hier­durch ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Mit Alko­hol und Dro­gen von der Weihnachtsfeier

Bam­berg. Am 04.12.2022, gegen 01:00 Uhr, kon­trol­lier­te eine Poli­zei­strei­fe ein jun­ger Fahr­rad­fah­rer in der Gereuth­stra­ße, da er ohne Fahrt­licht von einer Weih­nachts­fei­er auf dem Heim­weg war. Bei der Kon­trol­le zeig­te der Fahr­rad­fah­rer ein sehr hek­ti­sches Ver­hal­ten. Wei­te­re Über­prü­fun­gen erga­ben, dass der Fahr­rad­fah­rer deut­lich unter Alko­hol- und Dro­gen­ein­fluss stand. Zusätz­lich führ­te er noch ein klei­nes Tüt­chen mit che­mi­schen Dro­gen mit sich. Nach einer Blut­ent­nah­me konn­te der jun­ge Mann sei­nen Weg zu Fuß fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

SCHÖN­BRUNN IM STEI­GER­WALD: In den Mor­gen­stun­den des Sonn­tags befuhr ein 28 Jäh­ri­ger die Staats­stra­ße von Wals­dorf in Rich­tung Steins­dorf. In einer leich­ten Links­kur­ve kam der Seat­fah­rer auf nas­ser Fahr­bahn wegen nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der Fahr­bahn ab und lan­de­te im Gra­ben. Der jun­ge Mann erlitt hier­bei leich­te Ver­let­zun­gen, am Pkw ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 10000,- Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Son­sti­ges

Bam­berg. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag konn­te bei der Kon­trol­le eines E‑Scooters fest­ge­stellt wer­den, dass kein gül­ti­ger Ver­si­che­rungs­schutz bestand. Wei­ter­hin konn­te vom Fah­rer aus­ge­hend Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test brach­te eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on i.H.v. 1,4 Pro­mil­le zu Tage. Folg­lich wur­de eine Blut­ent­nah­me bei dem 36-jäh­ri­gen Fah­rer des E‑Scooter ange­ord­net. Es folgt eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr, sowie eines Ver­ge­hens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Unacht­sam­keit und Alko­hol füh­ren zu Verkehrsunfall

Brei­ten­güß­bach. Zu einem Auf­se­he­ne­re­gen­den Ver­kehrs­un­fall kam es am frü­hen Sams­tag­abend auf der A 73 auf Höhe Brei­ten­güß­bach. Der 31-jäh­ri­ge Fah­rer eines Daim­ler woll­te eige­nen Anga­ben nach etwas aus dem Fuß­raum sei­nes Fahr­zeugs auf­he­ben – als er sei­nen Blick wie­der auf die Fahr­bahn lenk­te, muss­te er fest­stel­len, dass sich die Distanz zu einem vor­aus­fah­ren­den Fahr­zeug stark ver­rin­gert hat­te. Es folg­te ein star­ker Brems­vor­gang sowie ein Aus­weich­ma­nö­ver nach rechts. Der jun­ge Mann ver­lor die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug, geriet ins Schleu­dern und über­schlug sich letzt­end­lich im Grün­be­reich. Nach­dem ein hier befind­li­cher Wild­schutz­zaun durch­bro­chen wur­de, prall­te das Fahr­zeug schließ­lich mit dem Heck gegen einen Baum und kam zum Still­stand. Im Zuge der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me durch die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg konn­te vom Fah­rer aus­ge­hend Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab eine Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on von über 0,7 Pro­mil­le. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me, sowie Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins wur­de der jun­ge Mann wie­der ent­las­sen. Auf ihn kommt eine Anzei­ge wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs zu. Am Fahr­zeug ent­stand Total­scha­den, ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Son­sti­ges

Tros­dorf. Bei der Kon­trol­le eines E‑Scooters wur­de durch Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg fest­ge­stellt, dass für das Fahr­zeug kein gül­ti­ger Ver­si­che­rungs­schutz besteht. Wei­ter­hin räum­te der Fah­rer des E‑Scooters ein, mit­tels Han­dy die Soft­ware des Fahr­zeugs mani­pu­liert zu haben, um schnel­ler vor­an­zu­kom­men. Der jun­ge Mann muss sich nun unter ande­rem wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis, sowie einem Ver­ge­hen gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Schlä­ge auf dem Supermarkt-Parkplatz

BAY­REUTH. Ein Schü­ler geriet am Sams­tag­abend auf einem Ver­brau­cher­markt­park­platz in der Mark­gra­fen­al­lee in einen Streit mit einer Per­so­nen­grup­pe. Ein zir­ka 16 Jah­re alter Jugend­li­cher soll ihm anschlie­ßend meh­re­re Faust­schlä­ge ver­passt haben.

Die Strei­tig­keit ent­brann­te gegen 21.30 Uhr auf dem Park­platz unweit der rück­wär­ti­gen Bahn­hofs­un­ter­füh­rung. Nach dem zunächst ver­ba­len Dis­put trat ein unbe­kann­ter Jugend­li­cher aus der Per­so­nen­grup­pe her­aus, schub­ste den noch 14-Jäh­ri­gen und hol­te dann zu geziel­ten Faust­schlä­gen aus. Einer traf ihn mit­ten im Gesicht und führ­te dazu, dass ein Stück des Schnei­de­zah­nes her­aus­brach. Anschlie­ßend gab die Klein­grup­pe Fer­sen­geld und ver­schwand in unbe­kann­te Richtung.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt führt die wei­te­ren Ermitt­lun­gen und bit­tet Zeu­gen des Vor­falls, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2130 zu melden.

Der etwa 16 Jah­re alte Täter wird als 1,65 Meter groß und „kräf­tig gebaut“ beschrie­ben. Er hat­te kur­ze schwar­ze Haare.

Unter Dro­gen­ein­fluss auf dem E‑Scooter

BAY­REUTH. Beam­te der Zen­tra­len Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth (ZED) kon­trol­lier­ten in der Nacht auf Sonn­tag einen 27-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Elek­tros­coo­ter in der Austra­ße fuhr. Schnell bemerk­ten die Ord­nungs­hü­ter, dass der Herr unter Dro­gen­ein­fluss stand.

Die Strei­fe stopp­te den Mann zunächst gegen Mit­ter­nacht. Bereits im ersten Gespräch erkann­ten die Poli­zi­sten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten beim 27-Jäh­ri­gen, der den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln auch ein­räum­te. Ein Blick in die Taschen des Man­nes ver­lief noch ergeb­nis­los, doch die Beam­ten blie­ben hart­näckig. Im Hand­schuh wur­den sie fün­dig. Ein weni­ge Gramm schwe­rer Haschisch­brocken war dar­in versteckt.

Die Fahrt auf einem E‑Scooter ist hin­sicht­lich gesetz­li­cher Grenz­wer­te in Bezug auf Alko­hol und Dro­gen einer Auto­fahrt gleich­zu­set­zen. Dem­nach führ­te der wei­te­re Weg des 27-Jäh­ri­gen zunächst in ein Kran­ken­haus. Dort muss­te er eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen las­sen. Die Poli­zi­sten unter­sag­tem ihm zudem die Wei­ter­fahrt auf sei­nem Elektroroller.

In weni­gen Wochen und nach Ein­gang der Blut­un­ter­su­chung droht dem Mann ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro, zwei Punk­te in der Ver­kehrs­sün­der­da­tei sowie ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Mit gestoh­le­nem Auto auf der Durchreise

A9 / BAY­REUTH. Am Sams­tag­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Kräf­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth ein Auto auf der A 9 Rich­tung Ber­lin. Wie sich zeig­te waren die drei Insas­sen mit einem gestoh­le­nen Fahr­zeug unterwegs.

Gegen 16 Uhr wur­den die Bay­reu­ther Ver­kehrs­po­li­zi­sten auf den Klein­trans­por­ter der Mar­ke Ive­co auf­merk­sam. Sie stopp­ten das Fahr­zeug auf der A 9 in Rich­tung Ber­lin an der Anschluss­stel­le Bay­reuth-Süd. Bei der Über­prü­fung des Trans­por­ters und der drei pol­ni­schen Insas­sen stell­te sich her­aus, dass das Fahr­zeug gestoh­len war. Die Poli­zi­sten nah­men das Trio fest und stell­ten den Klein­trans­por­ter sicher. Nach­dem die Män­ner im Alter von 22, 29 und 30 Jah­ren eine Sicher­heits­lei­stung im ins­ge­samt vier­stel­li­gen Eurobe­reich bezahlt hat­ten, durf­ten sie ihren Weg ohne den Klein­trans­por­ter fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Rei­fen aus Gara­ge entwendet

War­men­stein­ach, Lkr. BAY­REUTH: Bis­lang unbe­kann­te Täter ent­wen­de­ten am Don­ners­tag, 01.12.2022, zwi­schen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr, aus einer offen­ste­hen­den Gara­ge in der Eger­län­der Stra­ße in War­men­stein­ach einen Satz Sommerreifen.

Die Poli­zei Bay­reuth-Land ermit­telt wegen Dieb­stahls und bit­tet Zeu­gen, die im Bereich der Eger­län­der Stra­ße ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, sich unter der Tele­fon­num­mer 0921/506‑2230 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Grä­fen­berg. Am 03.12.2022 park­te eine Dame in der Zeit von 16:30 Uhr bis etwa 18:00 Uhr auf dem Park­platz der ört­li­chen Ver­brau­cher­märk­te, in der Stra­ße „Am Schön­feld“. Als die Dame zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie Beschä­di­gun­gen an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te fest. Unter ande­rem fehl­te der lin­ke Außen­spie­gel und der Vor­der­rei­fen war platt. Ins­ge­samt ent­stand am gepark­ten Fahr­zeug ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te such uner­laubt von der Unfall­stel­le. Zeu­gen die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt unter Tele­fon­num­mer 09194/7388–0 zu melden.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Im Rah­men einer ereig­nis­un­ab­hän­gi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te eine Strei­fe der PI Eber­mann­stadt einen Pkw fest, an dem Kenn­zei­chen ohne Zulas­sungs­stem­pel ange­bracht waren. Erste Ermitt­lun­gen der Beam­ten erga­ben, dass die ver­wen­de­ten Kenn­zei­chen nicht für die Fahr­zeug­füh­re­rin aus­ge­ge­ben wor­den waren. Zusätz­lich stell­te sich her­aus, dass die Fah­re­rin weder einen Füh­rer­schein, noch einen festen Wohn­sitz hat. Vor Ort wur­den die Kenn­zei­chen sicher­ge­stellt und die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt. Die Dame erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen meh­re­rer Delikte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Effeltrich. Am Sams­tag um 13:15 Uhr ent­wen­de­te ein 27-jäh­ri­ger Laden­dieb diver­se Wurst- und Fleisch­wa­ren im Wert von knapp 150 EUR in einem Ver­brau­cher­markt in Effeltrich. Durch die Dieb­stahl­si­che­rung am Aus­gang wur­de ein Mit­ar­bei­ter auf den Dieb auf­merk­sam und konn­te ihn auf­hal­ten. Den Täter erwar­tet nun neben dem Haus­ver­bot eine Anzei­ge wegen Diebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Schlä­ge­rei in der Bar

In einem Restau­rant in der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt kam es am Sams­tag, gegen Mit­ter­nacht zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung unter meh­re­ren Per­so­nen. Nach Zeu­gen­an­ga­ben gin­gen vier Män­ner im Alter zwi­schen 52 bis 29 Jah­ren, grund­los auf einen 39jährigen los und schlu­gen gemein­schaft­lich auf ihn ein. Der Geschä­dig­te erlitt meh­re­re Häma­to­me, Prel­lun­gen und einen Nasen­bein­bruch und muss­te im Kran­ken­haus behan­delt wer­den. Nach der Tat bestell­ten sich die zunächst Unbe­kann­ten ein Taxi und ent­fern­ten sich vom Tat­ort. Auf­grund guter Zusam­men­ar­beit mit der Taxi­zen­tra­le konn­te das Fahrt­ziel schnell ermit­telt wer­den und die vier Per­so­nen fest­ge­nom­men wer­den. Wie vor Ort von den Beam­ten der PI Lich­ten­fels fest­ge­stellt wur­de, hat­ten die „Schlä­ger“ erheb­lich dem Alko­hol zuge­spro­chen. Die Grün­de, die zu der Aus­ein­an­der­set­zung führ­ten sind bis­lang unbe­kannt und müs­sen noch ermit­telt werden.