Im Rah­men der Bam­ber­ger Uni­got­tes­dien­ste lädt die Hoch­schul­seel­sor­ge an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät zu einem beson­de­ren Advents­got­tes­dienst in die Erlö­ser­kir­che am Kuni­gun­den­damm ein. Am Sonn­tag, 04. Dezem­ber, 19 Uhr, wird das Ensem­ble „In Para­di­sum“ den Got­tes­dienst unter dem Titel „Veni, veni Ema­nu­el“ mit mit­tel­al­ter­li­chen Gesän­gen zur Advents­zeit gestal­ten. Ohne Instru­men­te, nur mit den Stim­men von Tere­zie Kos­má­ko­vá und Mar­kus Sper­lein wird die Fei­er ein beson­de­rer Genuss für Ohr und See­le. Die Lit­ur­gi­sche Gestal­tung liegt beim katho­li­schen Hoch­schul­seel­sor­ger Dr. Alfons Motschenbacher.