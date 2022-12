Ort: A73 Bai­ers­dorf-Nord FR Nürnberg

Als ein Klein­trans­por­ter am Sams­tag­mor­gen auf einen LKW auf­fuhr, wur­de der Fahr­zeug­len­ker schwer verletzt.

Die Feu­er­wehr der Stadt Bai­ers­dorf mit den bei­den Orts­tei­len Wel­ler­stadt und Igels­dorf, wur­den am Sams­tag­mor­gen, den 3. Dezem­ber kurz vor 5 Uhr auf die Auto­bahn in Fahrt­rich­tung Nürn­berg geru­fen. Hier kam es zu einem Ver­kehrs­un­fall, wo ein Klein­trans­por­ter aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che auf einen LKW auf­fuhr. Bei­de Ver­kehrs­teil­neh­mer waren allein in ihren Fahr­zeu­gen. Zum größ­ten Teil mit der Bei­fah­rer­sei­te kol­li­dier­te der Klein­trans­por­ter mit dem lin­ken Heck eines Anhän­gers des vor­aus­fah­ren­den, betei­lig­ten Last­wa­gens. Ob Per­so­nen ein­ge­klemmt, oder ein­ge­schlos­sen sind, war bei der Alarm­mel­dung noch ungewiss.

Nach Ein­tref­fen der Feu­er­wehr sicher­te man die Unfall­stel­le ab und lei­te­te vor­bei­fah­ren­de Ver­kehrs­teil­neh­mer am Unfall­ort vor­bei. Hier­bei kam auch ein Ver­kehrs­si­che­rungs­an­hän­ger zum Ein­satz, der schon von Wei­tem auf ein Hin­der­nis auf­merk­sam macht. Ret­tungs­dienst und Not­arzt ver­sorg­ten den Fah­rer des Klein­trans­por­ters, der zwar ohne Ein­klem­mung aus dem Fahr­zeug her­aus­kam, sich bei dem Auf­prall jedoch schwer ver­let­ze. Er kam nach kur­zer Behand­lung im Ret­tungs­wa­gen in ein umlie­gen­des Kran­ken­haus. Der Fah­rer des LKW blieb dabei unverletzt.

Zwi­schen­zeit­lich wur­den durch die Feu­er­wehr Betriebs­stof­fe abge­bun­den und das Ein­tref­fen eines Abschlepp­un­ter­neh­mens erwar­tet. Für die Feu­er­wehr war der Ein­satz dann nach gut andert­halb Stun­den beendet.

Bericht / Bil­der: Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber