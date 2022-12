Nach einer zwei­jäh­ri­gen Pau­se wird das Col­le­gi­um musi­cum unter der Lei­tung von Tho­mas Ehr­le am 18. Dezem­ber um 17 Uhr wie­der weih­nacht­li­che Klän­ge in der Moriz­kir­che zum Besten geben. Neben Wer­ken von Haydn und Mozart prä­sen­tiert das Ensem­ble Stücke der drei berühm­ten Bachs: von Johann Bern­hard Bach wird die Ouver­tu­re Nr. 1 in g‑Moll, von Johann Chri­sti­an Bach die 3. Lon­do­ner Sin­fio­net­ta in C‑Dur und von Johann Seba­sti­an Bach das Kon­zert d‑Moll BMV 1043 erklingen.

Bei der Ver­an­stal­tung gel­ten kei­ne Zutritts­be­schrän­kun­gen. Der Ein­tritt ist als Weih­nachts­ge­schenk für die Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger frei. Um eine groß­zü­gi­ge Spen­de wird aller­dings auf Grund der hohen Unko­sten gebeten.