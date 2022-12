Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fuß­gän­ge­rin bei Ver­kehrs­un­fall töd­lich verletzt

SEß­LACH, LKR. COBURG. Am Frei­tag­mor­gen ereig­ne­te sich auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes ein schwe­rer Unfall, bei dem eine Fuß­gän­ge­rin ums Leben kam. Die Cobur­ger Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se von Zeugen.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen kam es gegen 09.30 Uhr auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bahn­hof­stra­ße zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Last­wa­gen und einer que­ren­den Fuß­gän­ge­rin. Das Fahr­zeug erfass­te die 78-Jäh­ri­ge samt Rol­la­tor beim Anfah­ren fron­tal und über­roll­te sie. Trotz Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men ver­starb die Senio­rin beim Trans­port in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus im Ret­tungs­wa­gen. Der 45-jäh­ri­ge Fah­rer ent­fern­te sich zunächst mit sei­nem Last­wa­gen von der Unfallört­lich­keit, konn­te jedoch kur­ze Zeit spä­ter ermit­telt und für die Unfall­auf­nah­me zurück zur Unglücks­stel­le beor­dert wer­den. Ob der Fahr­zeug­füh­rer den Zusam­men­stoß bemerkt hat­te, ist nun Teil der Ermitt­lungs­ar­beit. Er blieb bei dem Unfall unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Gesamtsach­scha­den bewegt sich im Bereich von etwa 300 Euro.

Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Coburg unter­stütz­te ein Sach­ver­stän­di­ger die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg an der Unfall­stel­le. Ins­be­son­de­re die Klä­rung des genau­en Unfall­her­gangs und der Unfall­ur­sa­che sind jetzt Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Die Poli­zei bit­tet Zeu­gen des Unfalls, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall

COBURG. Am 01.12.22, gegen 10.00 h, befuhr ein 33jähriger mit sei­nem Lkw die Lau­te­rer Stra­ße stadt­ein­wärts. Dabei bemerk­te er, dass offen­sicht­lich die hin­te­re Lade­tür nicht rich­tig geschlos­sen war. Um die­se zu schlie­ßen hielt er das Fahr­zeug am rech­ten Fahr­bahn­rand an. Dabei schlug die Tür zur Lade­flä­che voll­ends auf und krach­te gegen einen gepark­ten Pkw. Die­ser wur­de dadurch am Fahr­zeug­dach beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 3000.-€.

COBURG. Am 01.12.2022 gegen 11.20 h befuhr ein Mann mit sei­nem Sko­da die Neu­stadt Str. stadt­ein­wärts um auf Höhe Damm­weg nach links abzu­bie­gen. Dabei über­sah er einen ent­ge­gen­kom­men­den Audi, so dass es zu einem Zusam­men­stoß kam.

Am Sko­da ent­stand ein Scha­den von ca. 5000.- €, am Audi, des­sen Front kom­plett ein­ge­drückt wur­de, ein Scha­den von ca. 10.000 €.

Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben unverletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt bei Coburg

Mer­ce­des­stern her­aus­ge­bro­chen – Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Ein unbe­kann­ter Dieb brach zwi­schen Mitt­woch­abend und Don­ners­tag­mor­gen im Stadt­teil Wil­den­heid den Stern eines Mer­ce­des gewalt­sam ab. Die Poli­zei sucht Zeugen.

Sei­nen sil­ber­nen Daim­ler stell­te ein 72-Jäh­ri­ger am Mitt­woch, gegen 18.30 Uhr, in der Stra­ße „Neu­er Weg“ ab. Als er am näch­sten Mor­gen zurück zu sei­nem Auto kam, muss­te er das Feh­len des Mer­ce­des­sterns fest­stel­len. Mit roher Gewalt riss der drei­ste Dieb das Mar­ken­em­blem aus der Motor­hau­be und hin­ter­ließ nicht uner­heb­li­chen Sach­scha­den. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Neu­stadt b. Coburg, unter Tel.: 09568/9431–0, entgegen.

Unfall­flucht – Zeu­gen gesucht

COBURG / RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Eine 32-Jäh­ri­ge war am Don­ners­tag­vor­mit­tag mit ihrem wei­ßen Seat Leon in Röden­tal unter­wegs und park­te in der Bürgermeister‑F.-Fischer-Straße. Von hier aus führ­te ihr Weg wie­der zurück nach Coburg auf den Anger­park­platz. Nach­dem sie ihre Besor­gun­gen erle­digt hat­te, kehr­te sie zu ihrem Auto zurück und fuhr nach Hau­se. Dort ent­deck­te sie einen Lack­scha­den vor­ne rechts an ihrem Pkw. Die Scha­dens­hö­he wird auf min­de­stens 500 Euro geschätzt.

Da nicht genau geklärt wer­den konn­te, wann und wo sich der Unfall ereig­ne­te, bit­tet die Poli­zei Neu­stadt bei Coburg nun Zeu­gen aus dem Raum Röden­tal und Coburg um sach­dien­li­che Hinweise.

Zwei Laden­die­be – einer ver­steckt sich im Gebüsch

RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Gleich zwei Laden­die­be beschäf­tig­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag die Neu­stadter Poli­zei. Einer der Lang­fin­ger ver­steck­te sich in einem Gebüsch.

Eine 76-Jäh­ri­ge mit Rol­la­tor hat­te kurz vor 17 Uhr ver­sucht eine Strick­jacke im Wert von rund 70 Euro aus einem Mode­ge­schäft in der Niko­laus-August-Otto-Stra­ße zu steh­len. Dabei wur­de sie aber von den auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­te­rin­nen ertappt und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei­be­am­ten fest­ge­hal­ten. Es stell­te sich aller­dings her­aus, dass noch ein wei­te­rer 82 Jah­re alter Lang­fin­ger zum sel­ben Zeit­punkt auf Die­bes­tour war. Der Rent­ner hat­te beim Ver­las­sen des Geschäf­tes den Alarm der Dieb­stahl­si­che­rung aus­ge­löst und flüch­te­te kur­zer­hand über einen angren­zen­den Feld­weg. Bei der anschlie­ßen­den Fahn­dung konn­te der Flüch­ti­ge ver­steckt in einem Gebüsch von den Beam­ten ent­deckt wer­den. Er koope­rier­te mit den Poli­zi­sten und beglei­te­te die Strei­fe zurück zum Laden. Das Die­bes­gut, eine Jog­ging­ho­se im Wert von 30 Euro, konn­te wie­der an die Beleg­schaft aus­ge­hän­digt wer­den. Die bei­den Senio­ren erwar­ten jeweils eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Ver­kleb­te Türschlösser

RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Im Zeit­raum von Sams­tag­nach­mit­tag bis Don­ners­tag­abend kleb­te ein Unbe­kann­ter zwei Schließ­zy­lin­der einer Woh­nungs­tür und einer Kel­ler­tür in der Schle­si­er­stra­ße mit­tels Flüs­sig­kleb­stoff zu. Das Schloss der Woh­nungs­tür konn­te wie­der gän­gig gemacht wer­den. Das Kel­ler­tür­schloss war jedoch so mas­siv ver­klebt, dass kein Ein­stecken des Schlüs­sels mehr mög­lich war. Der Scha­den beträgt min­de­stens 150 Euro. Die Poli­zei Neu­stadt bei Coburg hat die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­tet haben, sich unter der Tel.-Nr.: 09568/9431–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Glück im Unglück

KULM­BACH. Glück im Unglück hat­te am Frei­tag­vor­mit­tag ein 22-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Die­ser war gegen 10:20 Uhr mit sei­nem Pkw auf der Mel­ken­dor­fer Stra­ße unter­wegs und ist nach links in die Stra­ße Am Kreuz­stein abge­bo­gen. Nach dem Abbie­ge­vor­gang kam er ins Schleu­dern und kam schließ­lich nach links von der Fahr­bahn ab. Hier­bei prall­te er gegen einen dort befind­li­chen Baum. Es ent­stand Sach­scha­den am Pkw im vier­stel­li­gen Bereich und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die Feu­er­wehr Kulm­bach war mit eini­gen Kräf­ten vor Ort und sicher­te die Unfallstelle.