Die Orts­grup­pe des BUND Natur­schutz Neun­kir­chen am Brand und Umge­bung hat am 28.11.22 im Bei­sein des ersten Vor­sit­zen­den der BN-Kreis­grup­pe Forch­heim, Herrn Dr. Ulrich Buch­holz, ihren Vor­stand gewählt. Frau Karin Weber aus Dormitz und Herr Gün­ter Schul­ze Vowin­kel-Schwed­ler aus Neun­kir­chen wur­den in ihren Ämtern ein­stim­mig bestä­tigt und für wei­te­re vier Jah­re als Dop­pel­spit­ze zu Vor­sit­zen­den gewählt. Eben­falls ein­stim­mig gewählt wur­den Herr Micha­el Jung­nickl (Kas­sen­wart), Herr Alex­an­der Nad­ler (Kas­sen­prü­fer) und Herr Dirk Peter­sen (Schrift­füh­rer). Als Bei­sit­zer und Bei­sit­ze­rin­nen wur­den für Umwelt­bil­dung Frau Dipl.-Biologin San­dra Kramps, für Bio­toppfle­ge Herr Hol­ger Kotouc, für Ener­gie Herr Wer­ner Kruc­k­ow und für Mobi­li­tät Herr Bern­hard Birn­feld gewählt. In 2023 sind wie­der vie­le inter­es­san­te Exkur­sio­nen zu den The­men Biber, Kräu­ter, Fle­der­mäu­se und Pil­ze geplant. Das Leben am Bach und der Wald wer­den wie­der mit Schul­kin­dern erkun­det. Im Früh­jahr star­ten wie­der die Amphi­bi­en­samm­lung, die Bio­toppfle­ge an den Kes­sel­lei­te-Wei­hern und in der Kör­ner Sand­gru­be. Flei­ßi­ge, akti­ve Hel­fer und Hel­fe­rin­nen sind dafür immer herz­lich will­kom­men! Die monat­li­chen Orts­grup­pen-Tref­fen fin­den in der Regel immer am letz­ten Mon­tag im Monat statt. Alle sind herz­lich dazu ein­ge­la­den! Besu­chen sie unse­re Home­page unter: https://​forch​heim​.bund​-natur​schutz​.de/​o​r​t​s​g​r​u​p​p​e​n​/​9​6​5​8​-​n​e​u​n​k​i​r​c​h​e​n​-​a​m​-​b​r​a​n​d​-​u​n​d​-​u​m​g​e​b​u​n​g​.​h​tml dort gibt es vie­le inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen und Termine.