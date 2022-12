46 der Geehr­ten kom­men aus dem Raum Bayreuth

Sich 20, 30 oder gar 40 Jah­re ehren­amt­lich für eine Sache enga­gie­ren – das ist alles ande­re als selbst­ver­ständ­lich und in der heu­ti­gen Zeit sel­ten gewor­den. Umso herz­li­cher war daher das Dan­ke­schön, das die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth den Prü­fe­rin­nen und Prü­fern aus­sprach, die nun für eine so lan­ge ehren­amt­li­che Tätig­keit geehrt wur­den. 46 der Aus­ge­zeich­ne­ten kom­men aus dem Raum Bayreuth.

Ins­ge­samt 211 Prü­fe­rin­nen und Prü­fer aus ganz Ober­fran­ken und den Nach­bar­re­gio­nen wur­den in zwei Fei­er­stun­den – auf Klo­ster Banz im Land­kreis Lich­ten­fels sowie in Bay­reuth – für ihr 20‑, 30- und 40-jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt. 46 davon haben ihren Wohn­sitz in Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Von denen wie­der­um neh­men 29 Per­so­nen seit 20 Jah­ren ehren­amt­lich die IHK-Aus­bil­dungs­prü­fun­gen ab, 13 seit 30 Jah­ren und vier sogar seit 40 Jahren.

Auf die Ver­dien­ste der Prü­fe­rin­nen und Prü­fer ging IHK-Prä­si­dent Dr. Micha­el Waas­ner näher ein. „Die Zahl und die Kom­ple­xi­tät der Beru­fe nimmt stän­dig zu. Prü­fe­rin­nen und Prü­fer müs­sen bei allen Ver­än­de­run­gen auf dem neu­sten Stand sein, mit der aktu­el­len Tech­nik und neu­en Inhal­ten ver­traut sein – kurz­um, sie müs­sen am Ball blei­ben.“ Ihrer Auf­ga­be wür­den sie unab­hän­gig, mit Men­schen­kennt­nis und hohem Ver­ant­wor­tungs­ge­fühl nach­ge­hen. „Die Urtei­le von Prü­fe­rin­nen und Prü­fern ent­schei­den, zumin­dest teil­wei­se, über Lebens­we­ge von Men­schen. Das darf nie leicht­fer­tig gesche­hen. Prü­fer­sein ist also kei­ne leich­te, aber eine sehr wich­ti­ge Auf­ga­be“, so Dr. Waasner.

IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth: 2021 über 9.000 Prü­fun­gen abgenommen

Über 9.000 Zwi­schen- und Abschluss­prü­fun­gen hat die IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth allein 2021 abge­nom­men. Über 2.000 Prü­fe­rin­nen und Prü­fer waren dafür im Ein­satz. „Ohne ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment kön­nen wir das als IHK nicht bewäl­ti­gen, ins­be­son­de­re, wenn wir noch die erschwer­ten Bedin­gun­gen wäh­rend der Pan­de­mie in Betracht ziehen.“