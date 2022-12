Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth im RW21 kann sich über eine bedeu­ten­de Spen­de zur Finan­zie­rung ihres Open-Libra­ry-Kon­zep­tes freu­en. Der Haupt- und Finanz­aus­schuss des Stadt­rats hat die Annah­me einer Spen­de in Höhe von knapp 75.000 Euro durch die Tim­ken Foun­da­ti­on of Can­ton für die­se Zwecke beschlos­sen. Bei der Tim­ken Foun­da­ti­on han­delt es sich um eine Stif­tung der Tim­ken Com­pa­ny mit Sitz in den USA, zu der unter ande­rem die Fir­ma Gro­eneveld-BEKA in Peg­nitz gehört. Mit dem gespen­de­ten Geld wird die Beschaf­fung einer neu­en Selbst­ver­bu­chungs­an­la­ge, „intel­li­gen­ter“ Rück­ga­be­re­ga­le und von spe­zi­el­len Schließ­fä­chern mit funk­be­trie­be­nen Schließ­sy­ste­men bezu­schusst, die Bau­stei­ne einer opti­ma­len Selbst­be­die­nung von Biblio­theks­nut­ze­rin­nen und ‑nut­zern sind und somit das Ser­vice­an­ge­bot der Ein­rich­tung erwei­tern. Die neue Selbst­ver­bu­chungs­an­la­ge ein­schließ­lich Sor­tier­an­la­ge wur­de bereits beschafft und instal­liert. Die Beschaf­fung der bei­den elek­tro­ni­schen Rega­le steht noch aus.