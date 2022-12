Von ihren weih­nacht­li­chen und advent­li­chen Erfah­run­gen wäh­rend des Jah­res berich­ten ab 1. Dezem­ber Prie­ster, Seel­sor­ge­rin­nen und Seel­sor­ger und enga­gier­te Chri­sten unter der Adres­se www​.advents​mo​men​te​.de. Der Online-Advents­ka­len­der ist eine Gemein­schafts­ak­ti­on der Inter­net-Redak­tio­nen der Diö­ze­sen Augs­burg, Bam­berg, Eich­stätt, Mün­chen und Frei­sing, Pas­sau, Regens­burg und Würz­burg. Die Advents­mo­men­te gibt es im Inter­net bereits seit 18 Jah­ren, und jähr­lich las­sen sich meh­re­re Tau­send Besu­che­rin­nen und Besu­cher in der Vor­weih­nachts­zeit von den Geschich­ten zum Nach­den­ken anre­gen oder inspi­rie­ren. Ange­spornt durch die­sen Erfolg sam­mel­ten die Redak­tio­nen aus den baye­ri­schen Diö­ze­sen auch für den Advents­ka­len­der 2022 wie­der Erleb­nis­se, die von weih­nacht­li­chen Gege­ben­hei­ten wäh­rend des Jah­res berich­ten. Am Don­ners­tag, 1. Dezem­ber, erzählt Dom­ka­pi­tu­lar Elmar Koziel von einem „Vor­trags­la­den“, der zu einem „Vor­tags­la­den“ wird. Für ihn eine Idee, die erlaubt, auf eine bes­se­re Welt zuzu­ge­hen. Bis Hei­lig­abend wer­den 24 Tex­te ver­öf­fent­licht, die einen tie­fen Ein­blick in den seel­sorg­li­chen Umgang mit Men­schen erlau­ben. Die täg­li­chen Impul­se erschei­nen auch in den Social-Media-Ange­bo­ten der Bistümer.