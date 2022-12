Am Mitt­woch­abend wur­de ein 38-Jäh­ri­ger beim Laden­dieb­stahl in einem Elek­tronik­fach­markt in der Innen­stadt ertappt. Laden­de­tek­ti­ve kamen dem Dieb

auf die Schli­che. Der Mann ging dabei äußerst gewieft vor. Mit einem prä­pa­rier­ten Schrau­ben­dre­her öff­ne­te der 38-Jäh­ri­ge die Kunst­stoff­ver­packun­gen von

Video­spie­len. Im Anschluss ent­nahm der Dieb die Spie­le-CDs und ver­stau­te die­se in sei­ner Tasche. Mit ins­ge­samt acht Spie­len im Wert von über 180,- Euro

woll­te der 38-Jäh­ri­ge den Laden ver­las­sen. Die fin­di­gen Detek­ti­ve hiel­ten den Mann bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest. Der Dieb hat­te eini­ges intus. Ein Alko­hol­test beschei­nig­te einen Wert von über 1,5 Pro­mil­le. Der Schrau­ben­dre­her wur­de von den Poli­zi­sten sicher­ge­stellt. Gegen den 38-Jäh­ri­gen wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Dieb­stahls mit Waf­fen eingeleitet.