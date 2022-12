Wegen drin­gen­der Kanal­bau­ar­bei­ten muss kom­men­de Woche die Hart­lan­de­ner Stra­ße in Ste­gau­rach kom­plett für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Auch der Lini­en­bus­ver­kehr ist von der Sper­rung betroffen.

Ab Mon­tag, 05.12.2022, 07.30 Uhr, bis vor­aus­sicht­lich ein­schließ­lich Frei­tag, 09.12.2022, ist die Hart­lan­de­ner Stra­ße vom Bau­hof, Hart­lan­de­ner Str. 20 b, bis zum Gast­hof „Wind­fel­der“ kom­plett gesperrt, um Kanal­bau­ar­bei­ten im Bereich der Sie­ben­schlä­fer­ka­pel­le abzu­wickeln. Ab der Kreu­zung Hart­lan­de­ner Str./Mühlendorfer Str. an der Kir­che ist die Zufahrt Rich­tung Hart­lan­den nur für Anlie­ger gestat­tet. Eine Umlei­tung über Müh­len­dorf ist ein­ge­rich­tet und aus­ge­schil­dert. Anwoh­ner von Dellern, Dell­er­hof und Hart­lan­den errei­chen die­se Gemein­de­tei­le eben­falls aus­schließ­lich über Mühlendorf.

Die Bus­se in Ste­gau­rach fah­ren bis Mon­tag, 05.12.2022, 07.30 Uhr, regu­lär. Anschlie­ßend ist ein Lini­en­er­satz­ver­kehr ab Dellern, Dell­er­hof und Hart­lan­den ein­ge­rich­tet, der den Anschluss an die Bus­li­ni­en mit Abfahrt und Rück­fahrt in/​ab Mühlendorf/​Neukreuth ermög­licht. Die Bus­hal­te­stel­le „Neu­kreuth“ wird von der Wei­her­stra­ße in die Neu­kreuth­stra­ße ver­legt. Die Anwoh­ner der Neu­kreuth- und Fal­ken­stra­ße wer­den gebe­ten, beim Par­ken ihrer Fahr­zeu­ge dar­auf Rück­sicht zu neh­men, dass ihre Stra­ßen als Wen­de­schlei­fe für die Bus­li­nie 912 genutzt wird.

Soll­te kurz­fri­stig eine hohe Nach­fra­ge an den Hal­te­stel­len ent­ste­hen, bit­tet die Gemein­de Ste­gau­rach um Ver­ständ­nis für kur­ze War­te­zei­ten, bis der näch­ste Shut­tle­bus wie­der Fahr­gä­ste trans­por­tie­ren kann.

Die Bus­hal­te­stel­le „Kir­che“ in der Hart­lan­de­ner Stra­ße wird an die Hal­te­stel­le „Lui­gi-Padove­se-Platz“ in der Müh­len­dor­fer Stra­ße verlegt.

Die Abfahrts­zei­ten der Shut­tle­bus­se an den Hal­te­stel­len in Dellern, Dell­er­hof und Hart­lan­den in Rich­tung Müh­len­dorf sind an den Hal­te­stel­len ausgehängt.

Die Schul­bus­se fah­ren am Mon­tag­mor­gen, 05.12.2022, noch regu­lär, anschlie­ßend gilt ein Ersatz­fahr­plan für den Schul­bus Ste­gau­rach II mit Abfahrt in Dellern um 07.05 Uhr, in Dell­er­hof um 07.07. Uhr, in Hart­lan­den um 07.10 Uhr und in Mühlendorf/​Neukreuth (Sei­te Gast­wirt­schaft „Alte Müh­le“) um 07.13 Uhr. Mit­tags fährt der Schul­bus ent­spre­chend der Umleitung.

Die Gemein­de Ste­gau­rach bit­tet um Ver­ständ­nis für die unum­gäng­li­che Kom­plettsper­rung und die damit ein­her­ge­hen­den Beein­träch­ti­gun­gen. Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an die Ver­wal­tung der Gemein­de Ste­gau­rach unter Tel. Nr. 0951 / 99 222–30.