Zu einem Brand einer Gara­ge mit ange­bau­ter Scheu­ne kam es am Frei­tag­abend in Fleckl Gde. War­men­stein­ach. Wäh­rend die Feu­er­wehr mit star­ken Kräf­ten den Brand bekämpf­te, sicher­te das Bay­reu­ther Rote Kreuz die Ein­satz­stel­le aus Sani­täts­sicht ab und ver­sorg­te die Feu­er­wehr­ler in der Folge.

Am 25.11.2022 gegen 21.20 Uhr alar­mier­te die Inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach das Baye­ri­sche Rote Kreuz und die Feu­er­wehr zu einem Brand in Fleckl, Gemein­de War­men­stein­ach. Dort brann­te eine Gara­ge mit ange­bau­ter Scheu­ne. Der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst des Bay­reu­ther Roten Kreu­zes und ein BRK Ret­tungs­wa­gen aus Fich­tel­berg fuh­ren zum Ein­satz­ort. Bald stell­te sich her­aus, dass Per­so­nen bei dem Brand nicht in Gefahr waren und es kei­ne Ver­letz­ten gab.

Auf­ga­be des Roten Kreu­zes war es nun, in Bereit­schaft zu sein, falls ein Ange­hö­ri­ger der Feu­er­wehr bei der Brand­be­kämp­fung ver­letzt wür­de. Nach­dem sich abzeich­ne­te, dass der Ein­satz län­ger dau­ern wür­de, for­der­te der Ein­satz­lei­ter des BRK gegen 22:20 Uhr einen wei­te­ren Ret­tungs­wa­gen der Bereit­schaf­ten des BRK Bay­reuth an, damit der Ret­tungs­wa­gen aus Fich­tel­berg wie­der für ande­re Ein­sät­ze im Ret­tungs­dienst zur Ver­fü­gung stand. Zum Ein­satz kam hier der Ret­tungs­wa­gen der Schnell­ein­satz­grup­pe (SEG) aus Bad Berneck.

Bei Tem­pe­ra­tu­ren um 0 Grad ist es wich­tig, dass die Feu­er­wehr­kräf­te die Mög­lich­keit haben, sich auf­zu­wär­men. Des­we­gen wur­de die SEG Betreu­ung aus Bad Berneck und Gefrees und die SEG Tech­nik und Sicher­heit aus Bay­reuth des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes nach­alar­miert. Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den beka­men den Auf­trag, in Fleckl eine Betreu­ungs­stel­le zur Ver­sor­gung der Ein­satz­kräf­te mit war­men Geträn­ken zu errichten.

Ein­satz­en­de war gegen 02:00 Uhr, ver­letzt wur­de nie­mand. Ins­ge­samt waren 24 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den aus dem Kreis­ver­band Bay­reuth des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes im Einsatz.