Seit Sep­tem­ber 2022 bie­tet die AWO Forch­heim in den Räu­men des Jugend­hau­ses in der Kasern­stra­ße 7 in Forch­heim immer mitt­wochs von 11 bis 12 Uhr Musik­gar­ten an. Das Ange­bot fin­det im Rah­men des Pro­jekts „Mama lernt deutsch statt – und ich auch“ statt, will­kom­men sind jedoch alle Müt­ter mit Kin­dern ab 6 Mona­ten. Das Ange­bot kann ohne Vor­anmel­dung besucht wer­den und ist kosten­los. Für Vor­ab­infor­ma­tio­nen steht Bir­git Gareis unter 0157 52496537 ger­ne zur Verfügung.