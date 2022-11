GESELL­SCHAFT­LI­CHE ENT­WICK­LUN­GEN IN HIN­BLICK AUF SCHU­LE UND UNTER­RICHT WER­DEN IM RAH­MEN ZWEI­ER THE­MEN­TA­GE AN DER UNI­VER­SI­TÄT BAM­BERG AUFGEGRIFFEN.

Hip­pies, Skindheads und Mods sind zwi­schen den 1960ern und 1980ern unter ande­rem durch ihr Erschei­nungs­bild auf den Stra­ßen auf­ge­fal­len. Heut­zu­ta­ge wer­den Jugend­grup­pen weni­ger stark durch Klei­der- oder Musik­sti­le bestimmt – statt­des­sen sind es ver­mehrt poli­ti­sche Pro­test­be­we­gun­gen, wie bei­spiels­wei­se „Fri­days For Future“, die jugend­li­che Grup­pie­run­gen for­men. Das Refe­rat „Kul­tur und Bil­dung“ des Zen­trums für Leh­re­rin­nen- und Leh­rer­bil­dung (ZLB) an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg bie­tet in die­sem Win­ter­se­me­ster zwei The­men­ta­ge an. Der Wan­del von Jugend­kul­tu­ren ist Mit­tel­punkt eines The­men­ta­ges im Dezember.

THE­MEN­TAG IM DEZEM­BER: „JUGEND­KUL­TU­REN IN SCHU­LE UND UNTERRICHT“

Los geht’s am Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022: In Vor­trä­gen und Work­shops wer­den zwi­schen 9.00 und 15.00 Uhr The­men rund um „Jugend­kul­tu­ren in Schu­le und Unterricht“(687.8 KB, 2 Sei­ten) behan­delt. Dabei wer­den Model­le dis­ku­tiert, mit denen kul­tu­rel­le Ver­or­tun­gen der Schüler*innen beschrie­ben und ver­stan­den wer­den kön­nen sowie kon­kre­te Bei­spie­le jugend­kul­tu­rel­ler Prak­ti­ken auf­ge­zeigt. Stu­die­ren­de und Lehr­kräf­te aller Schul­ar­ten und Fach­rich­tun­gen sol­len durch den The­men­tag die Mög­lich­keit erhal­ten, über ihre eige­nen Stu­di­en­gän­ge und Fach­rich­tun­gen hin­aus Ein­blicke in ande­re kul­tur­be­zo­ge­ne Themenbereiche

zu gewin­nen. Dar­über hin­aus sind alle am The­ma Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den. Die Ver­an­stal­tung fin­det An der Uni­ver­si­tät 2 im Raum 01.33

statt und wird über die Online-Platt­form Zoom (https://​uni​-bam​berg​.zoom​.us/​j​/​6​9​5​2​3​2​4​6​058) über­tra­gen.

THE­MEN­TAG IM JANU­AR 2023: „GLO­BA­LES LER­NEN IN SCHU­LE UND UNTERRICHT“

Am Frei­tag, 20. Janu­ar 2023, wird es zwi­schen 9.00 und 15.00 Uhr einen wei­te­ren The­men­tag über glo­ba­les Ler­nen in Schu­le und Unter­richt geben:

Schüler*innen müs­sen sich in der glo­ba­li­sier­ten Welt kul­tu­rell und räum­lich ver­or­ten kön­nen und benö­ti­gen gleich­zei­tig eine hand­lungs­lei­ten­de Visi­on für eine gerech­te Welt­ge­sell­schaft, um dar­in als poli­tisch mün­di­ge Bürger*innen par­ti­zi­pie­ren zu kön­nen. Die­se dop­pel­te Her­aus­for­de­rung wird beim The­men­tag „Glo­ba­les Ler­nen in Schu­le und Unter­richt. Fächer­über­grei­fen­de Bil­dung zur För­de­rung der Ori­en­tie­rungs- und Hand­lungs­fä­hig­keit in einer ver­netz­ten Welt­ge­sell­schaft“ the­ma­ti­siert. Inter­es­sier­te und vor allem ange­hen­de Lehr­kräf­te aller Fächer der Sekun­dar­stu­fe I und II sind herz­lich ein­ge­la­den, Wege zu dis­ku­tie­ren, die einen ziel­füh­ren­den Unter­richt im Sin­ne des Glo­ba­len Ler­nens anbah­nen. Die Ver­an­stal­tung fin­det An der Uni­ver­si­tät 7 im Raum 01.05 statt und wird über die Online-Platt­form Zoom (https://​uni​-bam​berg​.zoom​.us/​j​/​6​3​9​4​8​5​6​5​381) über­tra­gen.

ANMEL­DUNG

Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, ohne Anmel­dung an dem jewei­li­gen The­men­tag in Prä­senz oder via der Online-Platt­form Zoom teil­zu­neh­men. Auf Wunsch wer­den Teil­nah­me­be­stä­ti­gun­gen aus­ge­stellt. Stu­die­ren­de und Lehr­kräf­te kön­nen die The­men­ta­ge im Rah­men der Grund­la­gen­mo­du­le „Kul­tu­rel­le Bil­dung“ des Basis­zer­ti­fi­kats „Kul­tur­be­zo­ge­ne Bil­dung“ und als Lehrer*innenfortbildung bele­gen bzw. anrech­nen las­sen. Stu­die­ren­de sind gebe­ten, sich über das universitäre

Ver­wal­tungs­sy­stem „Flex­Now“ in den Kurs ein­zu­tra­gen, Lehrer*innen über das Fort­bil­dungs­por­tal „FIBS“.

Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://www.uni-bamberg.de/zlb/k‑r/kultur-und-bildung/ringvorlesung-thementag/