Rei­sen und Basteln mit der magi­schen Nuss „Kra­ka­tuk“

Die dies­jäh­ri­ge Weih­nachts­aus­stel­lung der Muse­en der Stadt Bam­berg lädt Kin­der und Erwach­se­ne auf „Eine fan­ta­sti­sche Rei­se durch E.T.A. Hoff­manns Weih­nachts­mär­chen“ ein.

Die Besu­che­rin­nen und Besu­cher wer­den in eine Welt der leben­den Spiel­zeu­ge, spre­chen­den Stand­uh­ren und ver­zau­ber­ten Prin­zen ein­tau­chen. Dort tre­ten sie in die Fuß­stap­fen der klei­nen Marie Stahl­baum, um dem berühm­te­sten Nuss­knacker aller Zei­ten in sei­nem Kampf gegen den sie­ben­köp­fi­gen Mäu­se­kö­nig zur Sei­te zu stehen.

Mul­ti­me­dia­le Ein­rich­tun­gen, groß­flä­chi­ge Ani­ma­tio­nen und sze­ni­sche Nach­stel­lun­gen erlau­ben es, tief in die Geschich­te ein­zu­tau­chen: Vom stahl­baum­schen Weih­nachts­zim­mer, durch eine fan­ta­sti­sche Mär­chen­welt bis hin­ter die Kulis­sen moder­ner Bal­lett­in­sze­nie­run­gen. Und das ist nicht alles: Nach dem fan­ta­sti­schen Gang durch die Aus­stel­lung kön­nen Kin­der in unse­rer Kin­der­mu­se­ums­werk­statt ihrer Phan­ta­sie frei­en Lauf las­sen und ihren eige­nen Weih­nachts­baum­schmuck basteln.

Fami­li­en­nach­mit­tag mit Kindermuseumswerkstatt