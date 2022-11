Seit die­sem Monat dür­fen sich Chö­re, Orche­ster und vie­le wei­te­re Akteu­re aus dem Bereich der Ama­teur­mu­sik über eine neue För­der­mög­lich­keit auf Bun­des­ebe­ne freu­en: Mit der Ein­rich­tung eines Ama­teur­mu­sik­fonds in Höhe von 5 Mil­lio­nen Euro sol­len ihre pan­de­mie­be­ding­ten Ein­bu­ßen nicht nur abge­mil­dert, son­dern auch der gesell­schaft­lich-kul­tu­rel­le Wert ihrer Arbeit lang­fri­stig unter­stützt und sicht­ba­rer gemacht werden.

Der Bun­des­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz befür­wor­tet und unter­stützt die­sen neu­en Fokus auf Ama­teur­kunst und Ehren­amt aus­drück­lich: „Mit dem Fonds wird nun end­lich ein Bereich der Musik­sze­ne bedacht, in dem deutsch­land­weit cir­ca 14 Mil­lio­nen Men­schen und 100.000 Ensem­bles aktiv sind und die­sen seit jeher mit gesell­schaft­li­chem Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät berei­chern. Auch unse­re schö­ne Regi­on ist reich an musi­ka­li­schem Brauch­tum, das es zu schüt­zen und zu för­dern gilt.“

„Die Ama­teur­kunst wur­de ins­be­son­de­re durch die Pan­de­mie zum Teil stark geschwächt: Geplan­te Auf­trit­te und Pro­ben­tref­fen konn­ten nicht statt­fin­den und vie­le Auf­wän­de nicht finan­zi­ell ange­mes­sen ent­lohnt wer­den. Nun kön­nen nicht nur die pan­de­mie­be­ding­ten Schä­den abge­fe­dert wer­den. Dar­über hin­aus kön­nen nun auch Inve­sti­ti­ons­vor­ha­ben in die Zukunft und Viel­falt des Ama­teur­mu­sik­be­reichs nach­hal­tig wirk­sam geför­dert wer­den. All die­se Initia­ti­ven möch­te ich dazu ermun­tern, sich auf die zukünf­tig vom Bun­des­mu­sik­ver­band Chor & Orche­ster ver­ant­wor­te­ten Aus­schrei­bun­gen zu bewer­ben“, so Andre­as Schwarz abschließend.