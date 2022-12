Chi­nas Macht und unse­re Werte

Ein vol­ler Erfolg für das Her­der-Gym­na­si­um, die Uni­ver­si­tät Bam­berg und das Bil­dungs­bü­ro des Land­krei­ses als Ver­an­stal­ter des Ethik­fo­rums war bereits der Abend im Kul­tur­raum St. Gere­on: rund 120 Gäste nah­men an der Ver­an­stal­tung teil.

Chi­na wird zuneh­mend als eine Bedro­hung wahr­ge­nom­men. Dem wirt­schaft­li­chen Expan­si­ons­drang des Lan­des hat der Westen bis jetzt wenig ent­ge­gen­zu­set­zen. Mit dem gro­ßen wirt­schaft­li­chen Erfolg ist zuneh­mend auch poli­ti­scher Ein­fluss ver­bun­den. Poli­ti­sche Hal­tun­gen sind Aus­druck der eige­nen Wer­te­ori­en­tie­rung. Aus unse­rer euro­pä­isch gepräg­ten Sicht sol­len Men­schen­wür­de und Men­schen­rech­te die Richt­li­ne sein. Die chi­ne­si­schen Ver­tre­ter, die mäch­tig genug sind, die Ver­hält­nis­se zu ändern, argu­men­tie­ren aber ganz anders…

Wor­an kön­nen wir fest­hal­ten, inwie­fern müs­sen wir uns wan­deln, um uns auf die Her­aus­for­de­rung mit der glo­ba­len Macht Chi­na ein­zu­stel­len? Die­se Fra­gen stan­den im Zen­trum bei­der Veranstaltungen.

Den musi­ka­li­schen Auf­takt des Bil­dungs­fo­rums im Kul­tur­raum St. Gere­on gestal­te­te Nico­lai Prech­tel am Flü­gel mit dem Stück „Hoch­zeits­tag auf Trold­h­au­gen“ von Edvard Grieg.

Bei einer Ein­füh­rung in den Abend durch Dr. Jens Wim­mers, Ethik­leh­rer am Her­der-Gym­na­si­um und wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl Phi­lo­so­phie II der Uni­ver­si­tät Bam­berg, ver­riet die­ser auch den „Trick“, hoch­ka­rä­ti­ge Refe­ren­ten „anzu­locken“. Schlüs­sel waren dazu die Schü­le­rin­nen und Schü­ler (hier des Ethik­se­mi­nars in der Q 12 am Her­der-Gym­na­si­um), die mit Ihren Fra­ge­stel­lun­gen und Posi­tio­nen in einer Ein­la­dung das Inter­es­se eines der füh­ren­den Chi­na-Exper­ten in Deutsch­land hervorriefen.

Den Abend mit dem pro­mi­nen­ten Chi­na­ex­per­ten Prof. Dr. Eber­hard Sand­schnei­der gestal­te­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler dann auch mit ver­schie­de­nen Aspek­ten zur chi­ne­si­schen Ent­wick­lung (Chia­ra Cuz­per und Medu­sa Sari) und ethi­schen Ein­ord­nun­gen (Ire­ne Pilz und Julia Schick). Aber auch zuge­spitz­te Fra­ge­stel­lun­gen wur­den vor­be­rei­tet und und bewusst kon­trä­re Posi­tio­nen zum The­ma ver­tre­ten. In kur­zen State­ments for­mu­lier­ten die Schü­ler ihre Fra­gen und Thesen:

Marie Pflaum: „Sind wir die Bösen“?

Jakob Schrey­er: „Wan­del durch Vorbildfunktion“

Yel­la Gian­noulo­pou­los: „Stimmt unse­re (Selbst-)Wahrnehmung?“

Anna Kratz: „Ver­nunft gibt es in allen Kulturen“.

Nach­dem Pro­fes­sor Eber­hard Sand­schnei­ders Leben von Kha­led Al Dar­wish kurz dar­ge­stellt wur­de, rief Sand­schnei­der die zen­tra­len Aspek­te der Bei­trä­ge der Schü­le­rin­nen und Schü­ler noch ein­mal ins Gedächt­nis und ord­ne­te die­se in sei­nem Kurz­vor­trag ein. Dies stell­te die opti­ma­le Grund­la­ge für die anschlie­ßen­de Dis­kus­si­ons­run­de zwi­schen den Vor­tra­gen­den und Eber­hard Sand­schnei­der dar, wel­che von Sit­thi Bun­si­ri sou­ve­rän mode­riert wurde.

Nach­dem abschlie­ßend auch eini­ge Fra­gen aus dem Publi­kum geklärt wur­den, ließ man den erfolg­rei­chen Abend in der Cafe­te­ria des Land­rats­amts aus­klin­gen. Dort hat­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler eine klei­ne Bewir­tung vorbereitet.

Dabei bestand auch Gele­gen­heit für Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer, mit dem Gast­re­fe­ren­ten – der für sei­nen offe­nen Dia­log bekannt ist – und unter­ein­an­der ins Gespräch zu kommen.

In klei­ne­rem Rah­men fand am Fol­ge­tag – nach einer Stadt­füh­rung für Prof Sand­schnei­der, die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Her­der-Gym­na­si­ums durch­ge­führ­ten – ein Bil­dungs­ge­spräch in der Media­thek des Gym­na­si­ums, mit Ver­tre­tern und Ver­tre­te­rin­nen aus Bil­dung, Wis­sen­schaft, Wirt­schaft und Ver­wal­tung aus der Regi­on statt. In die­sen Dia­log flos­sen auch Erfah­run­gen aus wirt­schaft­li­chen und per­sön­li­chen Ver­knüp­fun­gen aus der Regi­on mit dem Land Chi­na ein.