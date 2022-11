Lan­des­thea­ter Coburg bringt mit Emme­rich Kál­máns „Die Zir­kus­prin­zes­sin“ eine schil­lern­de Tanz­ope­ret­te auf die Büh­ne des Gro­ßen Hauses

Mit Emme­rich Kál­máns „Die Zir­kus­prin­zes­sin“ bringt das Lan­des­thea­ter Coburg am Sonn­tag, den 04. Dezem­ber um 18:00 Uhr eine gro­ße Ope­ret­te und ein Erleb­nis für die Sin­ne auf die Büh­ne des Gro­ßen Hau­ses. Die 1926 urauf­ge­führ­te Tanz­ope­ret­te des unga­ri­schen Kom­po­ni­sten, der zu den berühm­te­sten sei­nes Gen­res zählt, steht unter der Musi­ka­li­schen Lei­tung von Roland Fister und der Regie von Andre­as Wie­der­mann, der zum ersten Mal in Coburg insze­niert. Dem Cobur­ger Publi­kum bereits bekannt ist die Büh­nen- und Kostüm­bild­ne­rin Aylin Kaip, die 2021 „Wie­ner Blut“ aus­stat­te­te und nun die Lan­des­thea­ter­büh­ne in eine schil­lern­de Zir­kus­welt ver­wan­delt. Für die Cho­reo­gra­fien des Stückes, in dem nicht nur der Chor, son­dern auch das gesam­te Ensem­ble tanzt, zeich­net die ver­sier­te Musi­cal­cho­reo­gra­fin Eli­sa­beth Mar­graf ver­ant­wort­lich, die für die­se Pro­duk­ti­on auch eini­ge begab­te Tanzstatist*innen aus ver­schie­de­nen Cobur­ger Bal­lett­schu­len ver­pflich­ten konnte.

Die Hand­lung ver­legt Kál­mán in die Öster­rei­chisch-Unga­ri­sche Mon­ar­chie von 1912. Prinz Ser­gius Wla­di­mir wird von der rus­si­schen Für­stin Fedo­ra Palins­ka zurück­ge­wie­sen und sinnt auf Rache: Er stellt der Für­stin den gefei­er­ten Zir­kus­a­kro­ba­ten Mister X als Prinz Koros­sow vor, in den sie sich sofort ver­liebt. Prinz Wla­di­mir ist vol­ler Scha­den­freu­de über die schein­bar unstan­des­ge­mä­ße Ver­bin­dung und möch­te die Für­stin vor ver­sam­mel­ter Hoch­zeits­ge­sell­schaft als Braut eines Zir­kus­a­kro­ba­ten – „die Zir­kus­prin­zes­sin“ – bloß­stel­len. Doch lei­der hat er die Rech­nung ohne die wah­re Iden­ti­tät von Mister X gemacht …

Das Ver­wirr­spiel der Her­zen, die flir­ren­de Zir­kus­welt, die ver­schie­de­nen Mode­tän­ze wie der Wie­ner Wal­zer oder der Charles­ton und unsterb­li­che Melo­dien wie „Zwei Mär­chen­au­gen“ mach­ten „Die Zir­kus­prin­zes­sin“ bereits in den 20er-Jah­ren zu einem Kas­sen­schla­ger. Andre­as Wie­der­mann wird das Mei­ster­werk in einer gekonn­ten Balan­ce aus Sati­re und Roman­tik und mit jeder Men­ge Humor insze­nie­ren. Die Ope­ret­te ist bis Anfang Febru­ar 2023 im Gro­ßen Haus zu erleben.

Pre­miè­re Sonn­tag, 04. Dezem­ber um 18:00 Uhr im Gro­ßen Haus

Tickets erhält man online unter www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de, an der Thea­ter­kas­se, allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie Rest­kar­ten an der Abend­kas­se ab einer Stun­de vor Vorstellungsbeginn.

