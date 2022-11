Zu sei­nem 80. Geburts­tag hat­te Franz Schürr auf Geschen­ke ver­zich­tet und statt­des­sen um Spen­den für den Hei­mat­ver­ein Forch­heim gebe­ten. Die Sum­me stock­te das Geburts­tags­kind noch­mals auf und konn­te somit dem neu­en Vor­sit­zen­den Nico Cies­lar einen Scheck in Höhe von 2.000,- Euro über­ge­ben. „Seit mei­ner Zeit als Stadt­hei­mat­pfle­ger habe ich mich für das Pro­jekt „Festungs­an­la­ge“ ein­ge­setzt und die­ses auf den Weg gebracht. Ich freue mich, dass mit die­sem Bei­trag eine Beschil­de­rung rea­li­siert wer­den kann“, so Franz Schürr.

In der Stadt Forch­heim sind noch beein­drucken­de Reste der histo­ri­schen Festungs­an­la­ge erhal­ten, die ab 1552, nach der Ein­nah­me der Stadt im Zwei­ten Mark­gra­fen­krieg ange­legt wur­de. Das Tou­ris­mus­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim hat sich zum Ziel gemacht die­se durch einen The­men­weg inkl. App tou­ri­stisch in Wert zu set­zen. Das Ergeb­nis ist eine inter­ak­ti­ve App, die den Namen „Via For­te – Vir­tu­el­le Zeit­rei­se“ trägt. Zusätz­lich zur App ist für den The­men­weg eine Beschil­de­rung geplant, die durch den Hei­mat­ver­ein Forch­heim geför­dert wird. „Ich freue mich des­halb sehr über die beacht­li­che Spen­de von Franz Schürr, die wir jetzt für die Beschil­de­rung ver­wen­den kön­nen“, so der Hei­mat­ver­ein Vor­sit­zen­de Nico Cieslar.