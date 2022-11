#Erle­be­Dei­nen­Sport neu gedacht. Am 18.11.2022 kamen 32 Ehren­amt­li­che aus den ver­schie­de­nen Sport­ver­ei­nen im gesam­ten Land­kreis Forch­heim vol­ler Vor­freu­de ins Jun­ge Thea­ter Forchheim.

Die Teil­neh­mer wur­den von Ihren Ver­ei­nen aus­ge­wählt, da sie sich per­sön­lich in den letz­ten Jah­ren vor allem in der Lock-Down-Zeit in einer Wei­se enga­giert haben, die nicht selbst­ver­ständ­lich war.

Es sind Koope­ra­tio­nen wie z. B. „Wei­ter-Bewe­gen“ (www​.wei​ter​-bewe​gen​.de) ent­stan­den. Unter der Feder­füh­rung von Caro­li­ne Bre­gul­la, Ste­fan Rascher und Harald Payr­leit­ner wur­de aus dem „Nichts“ eine kosten­lo­se Online­platt­form auf die Bei­ne gestellt. Nie­mand soll­te wäh­rend des Lock-Downs auf Sport ver­zich­ten müs­sen, vor allem die Kin­der nicht. So ent­stan­den zum Teil fünf Work­outs am Tag, orga­ni­siert und durch­ge­führt von 40 ehren­amt­li­chen Trainern.

Alfred und Chri­sti­na Pie­ger sind seit 40 Jah­ren im Rad­fahr­ver­ein „Con­cordia Kir­cheh­ren­bach“ tätig. Die­ses lan­ge ehren­amt­li­che Enga­ge­ment ist ein­fach groß­ar­tig und auch durch vie­le Erfol­ge gekrönt. Aus die­sem Ver­ein stammt der mitt­ler­wei­le sechs­ma­li­ge Welt­mei­ster Lukas Kohl im Kunstradfahren.

Wei­te­re „Urge­stei­ne“ kamen aus dem SV Pox­dorf. Mit Mar­grit Bertsch für die Abtei­lung Bad­min­ton, Ulf Stad­ler für Tisch­ten­nis und Moni­ka Mar­tin als KJR-Vor­stands­mit­glied und ehe­ma­li­ge BSJ-Stell­ver­tre­te­rin wur­de hier eben­falls eine Jahr­zehn­te lan­ge Tätig­keit in die­sem Rah­men gewürdigt.

Aus der SpVgg Effeltrich haben wahr­li­che Mul­ti­ta­len­te teil­ge­nom­men. Sei es der „Mann für alle Fäl­le“ Sven Braun, der sich über­all ein­bringt und sein Talent in allen Berei­chen des Ver­ei­nes zeigt oder Jaque­line Nüt­zel, die seit vie­len Jah­ren die Jugend­ab­tei­lung mit ihren gesam­ten Spar­ten (Tan­zen, Fuß­ball, Tisch­ten­nis, Kara­te usw.) lei­tet und koor­di­niert. Eben­falls immer gute und zuver­läs­si­ge Arbeit als Trai­ner für den G‑Jugendbereich lei­stet hier Sven Ax. Her­vor­zu­he­ben ist die gera­de ein­mal 19-jäh­ri­ge Sarah Löwe. Ihr reicht es nicht ein­fach nur Fuß­ball zu spie­len. Sie möch­te auch Ihre Erfah­run­gen als Trai­ne­rin des älte­ren Mäd­chen­jahr­gangs in der JFG Reg­nitz­tal wei­ter­ge­ben. Alles par­al­lel zu Ihrem Abi und mitt­ler­wei­le Studium.

Die sehr erfolg­rei­che Jugend-Tisch­ten­nis­ab­tei­lung der SpVgg Hau­sen wur­de von Cori­na Frank ver­tre­ten. Sie spielt nicht nur selbst aktiv in der 1. Bezirks­li­ga Tisch­ten­nis, son­dern trai­niert eben­falls die Jugend und ist seit 26 Jah­ren aktiv im Verein.

Für den SV Ermreuth hat Ste­fan Kaul mit sei­ner Frau Ker­stin teil­ge­nom­men. Trotz Rück­schlä­gen gibt er sich nie kampf­los geschla­gen. Für ihn ste­hen die Belan­ge der Jugend beim SV-Ermreuth im Vor­der­grund, als Trai­ner von Jugend­mann­schaf­ten und auch ein sei­ner Zeit als Jugendleiter.

Regel­mä­ßi­ge Ver­an­stal­tun­gen wur­den durch die Coro­na-Pan­de­mie stark ein­ge­schränkt, soweit über­haupt etwas mög­lich war. Hier­von haben sich Micha­el Flotho sowie Sil­ke und Mario Mül­ler nicht auf­hal­ten las­sen. Es wur­de immer nach Mög­lich­kei­ten gesucht die Kin­der und Jugend­li­che der DJK Wim­mel­bach auf ande­re Gedan­ken, aber vor allem ZUSAM­MEN zu bringen.

Die­se Lei­stun­gen der genann­ten Per­so­nen sind nicht selbst­ver­ständ­lich. Ohne die­se Arbeit, wären jedoch man­che Aktio­nen nicht mög­lich gewe­sen. U. a. die­sen Per­so­nen ist es zu ver­dan­ken, dass der Kin­der- und Jugend­sport im Land­kreis Forch­heim nicht wäh­rend der schwie­ri­gen Zeit ein­ge­bro­chen ist.

Über Del­fin­be­ob­ach­tun­gen und Heizkörper

Gestärkt mit Kuchen und einem hoch­wer­ti­gem „Dan­ke­schön“ für die tol­len Lei­stun­gen ging es dann vom Pro­be­raum des Jun­gen Thea­ters in den Haupt­saal. In Koope­ra­ti­on mit dem künst­le­ri­schen Lei­ter des Jun­gen Thea­ters Forch­heim haben wir uns für die Ver­an­stal­tung „Marie Diot – Musik und Quatsch“ entschieden.

Marie ist eine jun­ge Lie­der­ma­che­rin, die mit Charme und Witz all­täg­li­che The­men musi­ka­lisch prä­sen­tiert. Marie Diot erzähl­te und musi­zier­te am Frei­tag über diver­se kurio­se The­men wie Del­fin­be­ob­ach­tun­gen in Kin­der­bü­chern oder All­er­gi­sches Asth­ma. Haben Sie sich schon ein­mal gefragt, war­um Ihr Nach­bar nicht aus dem Fen­ster sieht, wenn Sie gera­de raus­se­hen? Alle Teil­neh­mer hat­ten einen wahn­sin­ni­gen Spaß und sehr kurz­wei­li­gen Abend.

Die­se Ver­an­stal­tung wur­de von der Baye­ri­schen Sport­ju­gend im BLSV e.V. Kreis Forch­heim mit der För­de­rung im Rah­men des ‚Baye­ri­schen Akti­ons­plan Jugend‘ über den Kreis­ju­gend­ring Forch­heim ausgerichtet.

Der ‚Akti­ons­plan Jugend‘ ist eine För­de­rung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les zusam­men mit dem Baye­ri­schen Jugend­ring bei dem zusätz­li­che Mit­tel für Jugend­rin­ge und Jugend­ver­bän­de zur Ver­fü­gung gestellt wurden.

Yvonne Barth