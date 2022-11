Deut­scher Agen­tur­preis 2022 – Bay­reu­ther Start-up App gewinnt mit Bay­reu­ther Agen­tur in der Kate­go­rie Web­app Design

Zwei Bay­reu­ther Unter­neh­men, eine gemein­sa­me Aus­zeich­nung: Die Bay­reu­ther App für Ernäh­rungs­be­ra­tung kcal­cu­la­tor gewinnt gemein­sam mit der Bay­reu­ther Mar­ken­agen­tur jung&Banse beim deut­schen Agen­tur­preis 2022 in der Kate­go­rie Web­app Design.

Der Preis als Startschuss

Was als codier­te Excel star­te­te wird zum 01.01.2023 zu einer Web­app. Mit dem Update auf eine Web­ap­pli­ka­ti­on war es an der Zeit das bis­he­ri­ge Mar­ken­bild von kcal­cu­la­tor auf ein Neu­es und vor allem digi­ta­les Level zu heben. Somit stand ein voll­stän­di­ges Reb­ran­ding des aktu­el­len Mar­ken­bild an.

Beglei­tet wur­de das Start-up kcal­cu­la­tor hier­bei von der Bay­reu­ther Mar­ken­agen­tur jung&Banse. kcal­cu­la­tor ist eine All-in-One Soft­ware für Ernäh­rungs­fach­kräf­te. Die­se nut­zen die App, um Ernäh­rungs­plä­ne zu erstel­len, Rezep­te anzu­le­gen, Nähr­wert­ana­ly­sen durch­zu­füh­ren, Kun­den­da­ten zu mana­gen und Rech­nun­gen zu erstell­len. Die Aus­zeich­nung mit dem Deut­schen Agen­tur­preis ist wie ein Start­schuss für das Update der Webapp.

Bay­reuth braucht kein Ber­lin oder Hamburg

Ber­lin und Ham­burg gel­ten häu­fig als die digi­ta­len Hoch­bur­gen Deutsch­lands. Doch digi­tal geht auch in Bay­reuth! Die Aus­zeich­nung von zwei Bay­reu­ther Unter­neh­men – 44zero GmbH und jung&Banse GmbH – mit dem Deut­schen Agen­tur­preis 2022 in der Kate­go­rie exzel­len­tes Web­app Design zeigt, dass sich in der Regi­on Bay­reuth bereits ein Öko­sy­stem für Gründer*innen eta­bliert hat. Das Design der neu­en Web­app wur­de hier­bei durch die Mar­ken­agen­tur jung&Banse erstellt. Die Pro­gram­mie­rung der Ernäh­rungs­be­ra­ter Soft­ware erfolgt direkt durch die 44zero GmbH.

Der Deut­sche Agen­tur­preis wür­digt Arbei­ten von Agen­tu­ren aus ganz Deutsch­land. Eine Jury aus Spe­zia­li­sten ver­schie­de­ner Wer­be­dis­zi­pli­nen und Agen­tur­in­ha­bern küren die Gewin­ner der ver­schie­de­nen Kate­go­rien. Dass gera­de ein Bay­reu­ther Unter­neh­men für das Mar­ken­de­sign sowie Design der Web­app aus­ge­zeich­net wur­de, ist ein Aus­hän­ge­schild für die gesam­te Region.