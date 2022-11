Ein klei­ner, roman­ti­scher Markt am zwei­ten und drit­ten Adventswochenende

Wun­sie­del – Am zwei­ten und drit­ten Advents­wo­chen­en­de fin­det wie­der der Wun­sied­ler Weih­nachts­markt am Markt­platz statt. „Vie­len Dank an alle Stadt­rä­te, die es dank hand­werk­li­chem und finan­zi­el­lem Bei­trag ermög­licht haben, dass der Weih­nachts­markt statt­fin­den kann!“ bedankt sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „So gelingt es, dass wir trotz klam­mer Kas­se gemein­sam unse­ren Bür­gern und Gästen eine herr­li­che Weih­nachts­at­mo­sphä­re am Markt­platz bie­ten können.“

Das Rat­haus ver­wan­delt sich wie­der ein einen rie­si­gen Advents­ka­len­der, die Weih­nachts­py­ra­mi­de der Part­ner­stadt Schwar­zen­berg und der Glüh­wein­brun­nen bil­den das Herz­stück der klei­nen Buden­stadt, die auf den Markt­platz lockt. Bücher, Schaf­woll­pro­duk­te, Kunst­hand­werk und mehr laden zum Stö­bern nach schö­nen Geschen­ken ein. Speis und Trank dür­fen natür­lich nicht feh­len, eben­so der tra­di­tio­nel­le Christ­baum­ver­kauf. Musi­ka­lisch unter­ma­len die Ensem­bles der Städt. Sing- und Musik­schu­le, Chö­re und mehr sowie Ver­an­stal­tun­gen des Fich­tel­ge­birgs­ver­eins, der Stadt­kir­che St. Veit, der Kath. Stadt­pfarr­kir­che und der Fich­tel­ge­birgs­hal­le das Gesche­hen. Der Nacht­wäch­ter führt durch die Wun­sied­ler Gas­sen und auch der Niko­laus wird dem Markt einen Besuch abstatten.

Hier das Programm:

Frei­tag, 02.12.2022

14:00 Uhr: Win­ter­wan­der­tags­bier, Kaf­fee und Kuchen – FGV-Heim

14:30 Uhr: Niko­laus und Kram­pus ver­tei­len Lecke­rei­en – Marktplatz

15:00 Uhr: Niko­laus­vor­spiel der Städt. Sing- und Musik­schu­le Wunsiedel,

Lei­tung: Georg Ober­mai­er – Rathausfoyer

16:00 Uhr: Shan­ty Chor Wei­ßen­stadt – Rathausfoyer

17:00 Uhr: Advents­sin­gen – Stadt­kir­che St. Veit

Frei­tag, 09.12.2022 16 – 20 Uhr

16:00 Uhr: Süßig­kei­ten­ka­ta­pult, Hund­lin­ge e.V. – Marktplatz

17:30 Uhr: Sait by Sait, Gitar­ren­en­sem­ble, Lei­tug: Man­fred Hoch­ber­ger – Rathausfoyer

19:00 Uhr: Lusti­ge Weih­nachts­ge­schicht­la mit Hard­core – die etwas ande­re Lesung – FGV-Heim

20:00 Uhr: Magic Gre­go­ri­an Voices – Fichtelgebirgshalle

Sams­tag, 10.12.2022 16 – 20 Uhr

15:30 Uhr: Wie­ner Ope­ret­ten-Weih­nacht – Fichtelgebirgshalle

16:00 Uhr: Süßig­kei­ten­ka­ta­pult, Hund­lin­ge e.V. – Marktplatz

17:00 Uhr: Spiel­manns­zug, Kreis­feu­er­wehr­ver­band Wun­sie­del – Rathausfoyer

17:00 Uhr: Rock­weih­nacht beim Fich­tel­ge­birgs­ver­ein – FGV-Heim

18:00 Uhr: Nacht­wäch­ter­füh­rung mit Rudolf Gesell – Marktplatz

19:00 Uhr: Il Pin­gui­ne, Chor aus der Part­ner­stadt Vol­ter­ra – Kath. Stadtpfarrkirche

Sonn­tag, 11.12.2022 14 – 18 Uhr

15:00 Uhr: Schön­brun­ner Spiel­wie­se – Jazz vom Fein­sten – Rathausfoyer

16:00 Uhr: Süßig­kei­ten­ka­ta­pult, Hund­lin­ge e.V. – Marktplatz

17:00 Uhr: Katha­ri­nen­chor – Rathausfoyer

Sonn­tag, 18.12.2022

17 Uhr: Weih­nachts­kon­zert der Städt. Sing- und Musik­schu­le Wun­sie­del, Lei­tung: Georg Ober­mai­er – Fichtelgebirgshalle

Aus­stel­ler:

2. Advents­wo­chen­en­de – Frei­tag, 02.12. – Sonn­tag, 04.12.2022

Glühweinbrunnen

Lydi­as Bratwursthaisl

Gabi ́s Frucht­auf­stri­che – Deko­ar­ti­kel, Brotaufstriche

Eltern­bei­rat Mit­tel­schu­le Wun­sie­del – Geba­stel­tes, Plätzchen

För­der­ver­ein Städt. Sing- und Musik­schu­le (Frei­tag) – gestrick­ten Socken, Süße Leckereien

Die Genuss­dea­ler (Sams­tag – Sonn­tag) – Wein- und Feinkostgeschäft

Kin­der – und Jugend­hil­fe­zen­trum St. Josef – Leb­ku­chen, Kakao

Eine Welt Laden – Fairtra­de Geschenk­ideen, Schokolade

Fr. Porsch – Leder­wa­ren, Taschen, Geldbeutel

Imke­rei Fich­tel­brum­mer – Honig, Bienenwachskerzen

3. Advents­wo­chen­en­de – Frei­tag, 09.12. – Sonn­tag, 11.12.2022

Glühweinbrunnen

Lydi­as Bratwursthaisl

Krebs­hil­fe e.V. – gestrick­te Socken, Gebasteltes

Kram­schach­tel – Anti­qui­tä­ten, weih­nacht­li­cher Schmuck

Hr. Bau­rie­del – Holz­spiel­zeug, Krip­pen, Öllich­ter, Räucherzubehör

Kin­der – und Jugend­hil­fe­zen­trum St. Josef – Leb­ku­chen, Kakao

Eine Welt Laden – Fairtra­de Geschenk­ideen, Schokolade

Inge Schu­ster  Markt­platz 6  95632 Wunsiedel

09232 602–105  inge.​schuster@​wunsiedel.​de www​.wun​sie​del​.de

Part­ner­stadt Men­de (Frei­tag & Sams­tag) – Käse

Schnit­ze­rei Sil­ler (Sonn­tag) – Holzkrippen

Schaf­woll­ma­nu­fak­tur – Gefilztes

Christ­baum­ver­kauf 02.–23.12.2022 – tägl. (außer sonn­tags) von 9 – 18 Uhr – Markplatz

Aus­kunft:

Tou­rist-Infor­ma­ti­on Wun­sie­del – Jean-Paul-Str. 5 – 95632 Wunsiedel

www​.wun​sie​del​.de – Tel. (09232) 602–162