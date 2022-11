Ernst Theo­dor Wil­helm Hoff­mann (1776–1822), der sich aus Ver­eh­rung für Mozart anstel­le von Wil­helm den Vor­na­men Ama­de­us gab, ist eine Schlüs­sel­fi­gur der euro­päi­schen Gei­stes­ge­schich­te. Sei­ne hoch­ran­gi­gen lite­ra­ri­schen Wer­ke, sei­ne Bei­trä­ge zur Musik‑, Kunst- und Psy­cho­lo­gie­ge­schich­te sind bis heu­te prä­gend, sogar sei­ne juri­sti­schen Schrif­ten gel­ten nach wie vor als bei­spiel­haft. Dar­stel­lun­gen von zau­ber­haf­ter Lie­be und frat­zen­haf­ter Komik lagen wohl kaum jemals so nah zusam­men wie bei E.T.A. Hoff­mann. Hin­zu kom­men Visio­nen von Grau­en erre­gen­den Erschei­nun­gen und künst­li­chen Men­schen – bei gleich­zei­ti­gen Rück­blicken in ein roman­tisch ver­klär­tes Mit­tel­al­ter, zum Bei­spiel durch Büh­nen­bil­der. Eine ent­schei­den­de, maß­geb­li­che Pha­se sei­nes Lebens ver­brach­te er in Bam­berg. Bei der Gele­gen­heit besuch­te er auch vie­le Orte in der Umge­bung Bam­bergs, zum Bei­spiel „Strah­len­dorf“, womit er Strul­len­dorf mein­te. Der Vor­trag der Buch­au­toren Andre­as Reuß und Dr. Dr. Mat­thi­as Scher­baum wird dar­auf genau­er ein­ge­hen und vie­le wei­te­re Zusam­men­hän­ge herstellen.

E.T.A. Hoff­mann: „Eine Berühmt­heit in Strahlendorf“