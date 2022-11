Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Auto­fah­rer fährt Stra­ßen­la­ter­ne um und flüchtet

LAU­TER­TAL, OBER­LAU­TER, LKR. COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 1.500 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer an einer Stra­ßen­la­ter­ne in Lautertal.

Um 19.45 Uhr stieß der Unfall­flüch­ti­ge mit sei­nem Fahr­zeug beim Ran­gie­ren in der Son­nen­lei­te gegen den Licht­mast. Die­ser knick­te um und muss getauscht wer­den. Die Cobur­ger Poli­zi­sten stell­ten an der Unfall­stel­le Fahr­zeug­tei­le des Ver­ur­sach­er­fahr­zeugs sicher. Ermit­telt wird wegen uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort gegen Unbekannt.

Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher oder dem unfall­flüch­ti­gen Fahr­zeug nimmt die Cobur­ger Poli­zei unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Mit Alko­hol am Steuer

Kro­nach – Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, gegen 13.10 Uhr wur­de der Fah­rer eines Maz­das im Bereich des Kreis­ver­kehrs in Frie­sen einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de sei­tens der kon­trol­lie­ren­den Beam­ten deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch beim Fahr­zeug­füh­rer fest­ge­stellt, was sich auch im Rah­men eines Alko-Test mit einem Wert von fast 1,6 Pro­mil­le so bestä­tig­te. Der Füh­rer­schein des PKW-Fah­rer wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me wur­de angeordnet.