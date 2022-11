Am 4. Dezem­ber, um 16 Uhr, stimmt Cor­ne­lia Götz mit Gesang, Kla­vier und Gitar­re im Kamin­zim­mer der Burg Raben­stein auf Weih­nach­ten ein.

Über 800 mal gab Cor­ne­lia Götz die „Köni­gin der Nacht“ aus der Zau­ber­flö­te welt­weit – in der Sem­per Oper, Sca­la, Met, um nur eini­ge weni­ge gro­ße Opern­häu­ser zu nen­nen. Am 2. Advent singt, spielt und erzählt sie auf Burg Raben­stein und stimmt vor flackern­dem Kamin­feu­er in Wohn­zim­mer­at­mo­sphä­re auf Weih­nach­ten ein.