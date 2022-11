Hoch­ran­gi­ger Besuch aus Kir­gi­si­stan in der Frän­ki­schen Schweiz

von Tho­mas Weichert

Erst kamen die Chi­ne­sen, jetzt die Kir­gi­sen. Aktu­ell weilt eine hoch­ran­gi­ge Dele­ga­ti­on aus der zen­tral­asia­ti­schen Repu­blik Kir­gi­si­stan auf Ein­la­dung der CSU nahen Hanns-Sei­del-Stif­tung in der Frän­ki­schen Schweiz und stat­te­te nun Pot­ten­stein und Bet­zen­stein einen zwei­tä­gi­gen Infor­ma­ti­ons­be­such zum Aus­tausch über die Länd­li­che Ent­wick­lung in der Regi­on ab.

Emp­fan­gen wur­de die kir­gi­si­sche Dele­ga­ti­on, dar­un­ter drei Abge­ord­ne­te des natio­na­len kir­gi­si­schen Par­la­ments und der Land­rat des Land­krei­ses Tong, der in Kir­gi­si­stan Pilot­land­kreis der Hanns-Sei­del-Stif­tung für die länd­li­che Ent­wick­lung ist, von den Bür­ger­mei­stern Ste­fan Früh­bei­ßer (CWU/UWV) und Claus Mey­er (FW) sowie vom Lei­ter des Amtes für Länd­li­che Ent­wick­lung Lothar Wink­ler und dem Pro­jekt­ma­na­ger Micha­el Brei­ten­fel­der vom Wirt­schafts­band A 9 – Frän­ki­sche Schweiz.

Pot­ten­stein mit sei­ner Erleb­nis­mei­le ist ein bay­ern­wei­tes Aus­hän­ge­schild nicht nur in Sachen Tou­ris­mus, son­dern auch für das erste bay­ern­wei­te Gemein­d­ent­wick­lungs­kon­zept, das 2011 als Pilot­pro­jekt gestar­tet wur­de, sowie für das vom dama­li­gen Peg­nit­zer Bür­ger­mei­ster Man­fred Thümm­ler 2006 ins Leben geru­fe­ne Wirt­schafts­band A 9 – Frän­ki­sche Schweiz, wel­ches der erste inter­kom­mu­na­le Zusam­men­schluss von 18 Gemein­den im Rah­men des Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zepts war.

Bei­des sind also Vor­zei­ge­mo­del­le, für die sich ins­be­son­de­re auch Kom­mu­nen aus Asi­en inter­es­sie­ren. Die ehe­ma­li­ge Sowjet­re­pu­blik Kir­gi­si­stan mit ihren rund 6,6 Mil­lio­nen Ein­woh­nern, die im Nor­den an Kasach­stan, im Osten an Chi­na, im Süden an Tadschi­ki­stan und im Westen an Usbe­ki­stan angrenzt, ist seit 1991 ein unab­hän­gi­ger Staat mit einem ähn­li­chem Ver­wal­tungs­auf­bau wie der Frei­staat Bayern.

Ins­be­son­de­re inter­es­sier­ten sich die Dele­ga­ti­ons­teil­neh­mer aus dem zen­tral­asia­ti­schen Land für das Modell der Länd­li­chen Ent­wick­lung in Bay­ern und wie die­ses auf das Part­ner­land Kir­gi­si­stan über­tra­gen wer­den kann. Im Ein­zel­nen ging es bei den Gesprä­chen im Pot­ten­stei­ner Rat­haus um die länd­li­che Infra­struk­tur, den Breit­band­aus­bau, die Flur­be­rei­ni­gung, die loka­le Wirt­schafts­för­de­rung, die För­de­rung von Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­ei­nen und die Stär­kung der länd­li­chen Gemeinschaft.

Beson­de­rer Wert wird auch auf den Wis­sens­trans­fer zwi­schen Bay­ern und Kir­gi­si­stan gelegt, wie der Pro­jekt­lei­ter für Zen­tral­asi­en, Max Georg Mei­er erläu­ter­te, der in der kir­gi­si­schen Haupt­stadt Bischek seit 20 Jah­ren ein Regio­nal­bü­ro der Hanns-Sei­del-Stif­tung unterhält.

Der Land­rat des Land­krei­ses Tong, der flä­chen­mä­ßig etwa so groß ist wie ganz Ober­fran­ken ist, Baysh­bek Asta­n­a­kul­ov, zeig­te sich im Inter­view beein­druckt von den gewach­se­nen Struk­tu­ren nach den Besu­chen der land­wirt­schaft­li­chen Lehr­an­stalt in Bay­reuth, der Teu­fels­höh­le, dem Erleb­nis­fel­sen und dem Bet­zen­stei­ner Scheu­nen­vier­tel mit Sanie­rung von Fach­werk­ge­bäu­den und Stadt­mau­er. In der Teu­fels­höh­le kam er sich fast wie in sei­ner Hei­mat vor, die auch vie­le Höh­len hat, aller­dings noch kei­ne erschlos­se­ne für Tou­ri­sten. „Ich habe sehr vie­le Ansatz­punk­te hier gese­hen“, erklär­te Asta­n­a­kul­ov. Beson­ders beein­druckt habe ihn die Arbeit des ALE und die Koope­ra­ti­on der Gemein­den mit akti­ver Bür­ger­be­tei­li­gung. Es sei von gro­ßer Bedeu­tung, dass die­se Koope­ra­tio­nen durch demo­kra­ti­sche Ent­schei­dungs­fin­dun­gen erfol­gen. „Was ich über­all sehe ist deut­sche Qua­li­tät und Ord­nung“, sagt der Land­rat aus dem Regie­rungs­be­zirk Osch im Nord­osten des Alaigebirges.

Beson­ders beein­druckt zeig­te er sich von den Dorf­er­neue­rungs­pro­jek­ten in Pot­ten­stein und den drei­zehn Schwer­punkt­maß­nah­men der ILE. Für sei­ne Hei­mat will er die aus sei­ner Sicht wich­tig­sten Maß­nah­men aus­wäh­len und damit anfan­gen, die­se dort im Klei­nen umzu­set­zen – soweit er die­se in sei­nem Land­kreis mit den vor­han­de­nen Res­sour­cen selbst umset­zen kön­ne. Mög­lich­kei­ten müss­ten aber auch auf Repu­blik­ebe­ne geprüft und wahr­ge­nom­men wer­den, so Land­rat Asta­n­a­kul­ov. Daher sei es beson­ders wich­tig, dass auch drei Par­la­ments­ab­ge­ord­ne­te der Dele­ga­ti­on ange­hö­ren, eben­so wie der Abtei­lungs­lei­ter des kir­gi­si­schen Kata­stro­phen­schutz­mi­ni­ste­ri­ums und wei­te­re hoch­ran­gi­ge Regierungsvertreter.

Für Bür­ger­mei­ster Früh­bei­ßer ist es immer eine beson­de­re Situa­ti­on, Gäste aus ent­fern­ten Län­dern zu Besuch zu haben. Inter­es­sant fin­det der Pot­ten­stei­ner Stadt­chef, wie kom­mu­na­le Fra­gen bis über die Finan­zie­rung in die­sen Län­dern gehand­habt wer­den. 2018 war er selbst in Chi­na zu Gast. Es sei inter­es­sant, zu erfah­ren, dass die Umstän­de und Gege­ben­hei­ten im Nach­bar­land grund­le­gend anders sei­en. „Wir füh­len uns geehrt, dass immer wie­der Pot­ten­stein von unter­schied­li­chen Län­dern als Muster­bei­spiel für die Länd­li­che Ent­wick­lung aus­ge­wählt wird und sich die Ent­schei­dungs­trä­ger die­ser Län­der bei uns infor­mie­ren und bera­ten las­sen“, sag­te Frühbeißer.