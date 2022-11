Der Haus­halts­aus­schuss des Deut­schen Bun­des­tags beschloss in sei­ner Berei­ni­gungs­sit­zung am heu­ti­gen Don­ners­tag (10.11.2022) die bun­des­wei­te Pro­jekt­li­ste für das För­der­pro­gramm „Denk­mal­schutz­pro­gramm…

Bam­berg: Gedenk­stun­de zum Volks­trau­er­tag am 13. Novem­ber 2022

Zen­tra­le Ver­an­stal­tung für Ober­fran­ken am 13. Novem­ber 2022 auf dem Haupt­fried­hof in Bam­berg Die Stadt Bam­berg gedenkt in einer Feierstunde…