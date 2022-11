Das Kreis­kul­tur­re­fe­rat zieht vom Land­rats­amt in den ersten Stock des Kreis­kul­tur­raums in der Sie­chen­an­ger­stra­ße 13 in Kro­nach. Wegen des auf­grund bau­li­cher Ver­än­de­run­gen im Amts­ge­bäu­de erfor­der­li­chen Umzugs ist das Kreis­kul­tur­re­fe­rat am Frei­tag, 4. Novem­ber, und Mon­tag, 7. Novem­ber, nur bedingt tele­fo­nisch erreich­bar. Ab Diens­tag, 8. Novem­ber, soll der Betrieb des Kreis­kul­tur­re­fe­rats wie­der wie gewohnt laufen.

Für einen Besuch in den neu­en Räum­lich­kei­ten emp­fiehlt sich eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter der wei­ter­hin gül­ti­gen Tele­fon­num­mer 09261/678300. Der Ein­gang zum Kreis­kul­tur­re­fe­rat ist links neben dem Haupt­ein­gang zum Kreis­kul­tur­raum zu fin­den. Wie im Land­rats­amt ist das Kreis­kul­tur­re­fe­rat auch in den neu­en Räu­men bar­rie­re­frei zu erreichen.