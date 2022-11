Bereichs­lei­ter Bern­hard Kraus geht in den Ruhe­stand, Nach­fol­ger wird Lei­ten­der Bau­di­rek­tor Bernd Endres

Der Amts­chef des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Woh­nen, Bau und Ver­kehr, Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Dr. Tho­mas Gru­ber, und Regie­rungs­prä­si­den­tin Hei­drun Piwer­netz haben am 31. Okto­ber 2022 im Rah­men einer Fei­er­stun­de im Land­rats­saal der Regie­rung von Ober­fran­ken den Lei­ter des Bereichs 3 „Pla­nung und Bau“ der Regie­rung von Ober­fran­ken, Abtei­lungs­di­rek­tor Bern­hard Kraus, in den Ruhe­stand verabschiedet.

„Siche­re und gut aus­ge­bau­te Stra­ßen, moder­ner und bezahl­ba­rer Wohn­raum, attrak­ti­ve und lebens­wer­te Innen­städ­te, eine intel­li­gen­te Rad­weg­ein­fra­struk­tur, das bau­hi­sto­ri­sche Erbe unse­rer Hei­mat – das ist nur eine klei­ne Aus­wahl der The­men, mit denen sich der Bereich 3 ‚Pla­nung und Bau‘ der Regie­rung von Ober­fran­ken beschäf­tigt und die so essen­ti­ell für die Ent­wick­lung der Regi­on sind“, so Regie­rungs­prä­si­den­tin Piwer­netz in ihrer Begrü­ßungs­re­de. In den zurück­lie­gen­den drei Jah­ren hat Abtei­lungs­di­rek­tor Kraus als Bereichs­lei­ter 3 die gesam­te und umfang­rei­che Band­brei­te von ‚Pla­nung und Bau‘ in der Regie­rung von Ober­fran­ken ver­ant­wor­tet und aktiv mit­ge­stal­tet. In die­ser Zeit haben bei­spiels­wei­se die Staat­li­chen Bau­äm­ter Ober­fran­kens im Stra­ßen- und Hoch­bau rund 700 Mil­lio­nen Euro ver­baut. Die Regie­rung von Ober­fran­ken konn­te den ober­frän­ki­schen Kom­mu­nen allein im Städ­te­bau rund 320 Mil­lio­nen Euro För­der­mit­tel aus ver­schie­den­sten EU‑, Bun­des- und Lan­des­pro­gram­men zur Ver­fü­gung stel­len. „Wir ken­nen Sie als ver­sier­ten Fach­mann mit hoher Kom­pe­tenz und viel Wis­sen, der zusam­men mit sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern alle Ent­schei­dun­gen sorg­fäl­tig und fun­diert vor­be­rei­tet und erar­bei­tet hat, um das opti­ma­le Ergeb­nis zu erzie­len“, beton­te Regie­rungs­prä­si­den­tin Piwer­netz und bedank­te sich herz­lich für das her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment und für die ver­läss­li­che und ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit zum Woh­le Oberfrankens.

Auch Mini­ste­ri­al­di­rek­tor Dr. Tho­mas Gru­ber dank­te Bern­hard Kraus für sein Enga­ge­ment für das Bau­en im Frei­staat. Gleich­zei­tig begrüß­te Dr. Gru­ber den Lei­ten­den Bau­di­rek­tor Bernd End­res, bis­her Geschäfts­be­reichs­lei­ter der Auto­bahn GmbH des Bun­des bei der Nie­der­las­sung Nord­bay­ern, als Nach­fol­ger von Bern­hard Kraus.

Staats­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter ließ Grü­ße aus­rich­ten und hob dar­in die Ver­dien­ste von Bern­hard Kraus für die baye­ri­sche Staats­bau­ver­wal­tung und ins­be­son­de­re für Ober­fran­ken her­vor: „Mit Bern­hard Kraus ver­lässt die Regie­rung eine über­all ange­se­he­ne und geschätz­te Per­sön­lich­keit, die uns feh­len wird. Er war ein tra­gen­der Pfei­ler bei der Regie­rung von Ober­fran­ken und kom­pe­ten­ter Ansprech­part­ner für uns im Mini­ste­ri­um. Den­noch schaue ich zuver­sicht­lich in die Zukunft, da wir mit Bernd End­res einen erfah­re­nen Lei­stungs­trä­ger mit viel Ein­satz­be­reit­schaft, Fach­kom­pe­tenz und Durch­set­zungs­ver­mö­gen gewin­nen konnten.“

Gebür­tig in Frens­dorf, Land­kreis Bam­berg, stu­dier­te Bern­hard Kraus Bau­in­ge­nieur­we­sen an der TU Mün­chen. Nach sei­nem Abschluss als Diplom-Inge­nieur absol­vier­te er zwi­schen 1983 und 1986 den Vor­be­rei­tungs­dienst für die Lauf­bahn des höhe­ren bau­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dien­stes (Fach­rich­tung Inge­nieur­bau, Fach­ge­biet Stra­ßen­bau). Stra­ßen wur­den zum prä­gen­den beruf­li­chen Lebens­the­ma von Bern­hard Kraus: Er hat in den vie­len Jah­ren in der Staats­bau­ver­wal­tung, davon 14 Jah­re an der Regie­rung von Ober­fran­ken, ganz maß­geb­lich zu einer funk­tio­nie­ren­den Ver­kehrs­in­fra­struk­tur in Nord­bay­ern bei­getra­gen – von der klei­nen Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße bis hin zur Strecken­pla­nung über­re­gio­nal bedeut­sa­mer Ver­kehrs­ach­sen wie der B 173, der A 9, der A 70 und der A 72.

Auch der gebür­ti­ge Bam­ber­ger Bernd End­res kommt aus dem Stra­ßen­bau. Nach sei­nem Stu­di­um des Bau­in­ge­nieurs­we­sens an der TU Mün­chen, das er eben­falls als Diplom-Inge­nieur abschloss, arbei­te­te er zunächst in der pri­va­ten Bau­wirt­schaft. Von 2001 bis 2002 absol­vier­te er den Vor­be­rei­tungs­dienst für den höhe­ren bau­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dienst (Fach­rich­tung Inge­nieur­bau, Fach­ge­biet Stra­ßen­bau). Sein Weg in der öffent­li­chen Staats­bau­ver­wal­tung führ­te ihn vom Staat­li­chen Bau­amt Bay­reuth über eine Refe­ren­ten­tä­tig­keit an der Ober­sten Bau­be­hör­de hin zur Auto­bahn­di­rek­ti­on Nord­bay­ern – heu­te Auto­bahn GmbH des Bun­des, Nie­der­las­sung Nord­bay­ern –, zuletzt als Geschäfts­be­reichs­lei­ter. In die­ser Funk­ti­on war End­res unter ande­rem für die impo­san­ten Auto­bahn-Brücken­bau­wer­ke in der Regi­on verantwortlich.