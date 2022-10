Bau­stel­len­be­ding­te Ände­rung der Abfahrts­zei­ten der Bus­li­nie 1251 in der Markt­ge­mein­de Ebens­feld ab dem 07. Novem­ber 2022

LICH­TEN­FELS – Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg beginnt am Mitt­woch, den 2. Novem­ber 2022 mit den Stra­ßen­bau­ar­bei­ten für die Ver­le­gung süd­lich Ebens­feld. Hier­für muss der west­li­che Auf-/Ab­fahrts­ast der Anschluss­stel­le Ebens­feld auf der A 73 und die Staats­stra­ße in die­sem Bereich voll gesperrt wer­den. Die­se Arbei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich bis Ende des Jah­res 2022 andauern.

Die Hal­te­stel­le in Kut­zen­berg, sowie vor­aus­ge­hen­de Hal­te in Dit­ters­brunn, Küm­mel, Ober­küps, Unter­küps, Kleuk­heim und Prächt­ing, müs­sen daher bei der Linie 1251, auf den mor­gend­li­chen Fahr­ten an Schul­ta­gen, 10 Minu­ten frü­her ange­fah­ren wer­den. Davon nicht betrof­fen, ist die Fahrt zwi­schen Küm­mel (Abfahrt 06:25 Uhr), über Kleuk­heim und Prächt­ing, mit Ankunft am Bahn­hof Ebens­feld um 06:52 Uhr.

Wir bit­ten um Beach­tung des ver­öf­fent­lich­ten Bau­stel­len­fahr­plans. Nach Schul­schluss wird die Hal­te­stel­le in Kut­zen­berg umlauf­be­dingt zuletzt ange­fah­ren. Hier kommt es daher zu Ver­zö­ge­run­gen. Wir bit­ten die Unan­nehm­lich­kei­ten zu entschuldigen.

Die bau­stel­len­be­ding­ten Fahr­plan­än­de­run­gen wer­den ab dem 07.11.2022 umge­setzt, und enden vor­aus­sicht­lich am 23.12.2022.

Eine Fahr­plan­aus­kunft über die Land­kreis­li­ni­en erhal­ten Sie auch online unter www​.vgn​.de. Für Rück­fra­gen steht der Arbeits­be­reich ÖPNV ger­ne unter der fol­gen­den Email-Adres­se zur Ver­fü­gung: info@​nahverkehr-​lif.​de