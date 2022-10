Rosen­hei­mer für den Land­tag und Eisen­ber­ger für den Bezirkstag

Hirschaid (Lkr. Bam­berg). Im kom­men­den Jahr geht es in Bay­ern wie­der an die Urne: Der Land­tag und die Bezirks­ta­ge wer­den neu gewählt. Die Grü­nen Bam­berg-Land bestimm­ten bei ihrer Auf­stel­lungs­ver­samm­lung am 19. Okto­ber 2022 in der Alten Schu­le in Hirschaid Tim-Luca Rosen­hei­mer als ihren Land­tags­di­rekt­kan­di­da­ten und Sarah Eisen­ber­ger als die Direkt­kan­di­da­tin für den Bezirk. Sie wol­len Kli­ma- und Sozi­al­po­li­tik zusam­men­den­ken und lösungs­ori­en­tiert in den Wahl­kampf starten.

Sarah Eisen­ber­ger aus Hirschaid über­zeug­te in ihrer Bewer­bungs­re­de für den Bezirks­tag mit ihrem Schwer­punkt für Sozia­les und Inklu­si­on. Der Bezirks­tag ist bei vie­len kaum bekannt. Dabei ent­schei­det er über die Ver­tei­lung jähr­lich von gut 400 Mil­lio­nen Euro für den sozia­len Bereich. Sarah Eisen­ber­gers kla­res State­ment dazu: „Im sozia­len Bereich arbei­ten über­wie­gend Frau­en. Über die Gel­der bestim­men im Bezirks­tag bei 21 Sit­zen aber nur 4 Frau­en mit. Das will ich ändern.“

„Wir müs­sen Kli­ma­schutz end­lich kon­se­quent anpacken und ihn auch als Chan­ce sehen“ sagt Luca Rosen­hei­mer. Erneu­er­ba­re, regio­na­le, siche­re und in Bür­ger­hand befind­li­che Ener­gie ist wich­tig für die Bewäl­ti­gung der Ener­gie- und der Kli­ma­kri­se und zahlt sich wirt­schaft­lich für die Bürger*innen, land­wirt­schaft­li­che Betrie­be und Unter­neh­men aus. Luca Rosen­hei­mer hat als Wahl­kampf­ma­na­ger von Lisa Badum für die Bun­des­tags­wahl 2021 gear­bei­tet. Jetzt will er selbst als Kan­di­dat für den baye­ri­schen Land­tag antreten.

Als direkt Kan­di­die­ren­den für die Land­tags- und Bezirks­tags­wahl im Stimm­kreis 401 sind Luca Rosen­hei­mer und Sarah Eisen­ber­ger gesetzt. Span­nend wird es, wenn sich am 3. Dezem­ber die Grü­nen in Ober­fran­ken tref­fen, um die Listen auf­zu­stel­len. Denn dann ver­su­chen alle Kreis­ver­bän­de ihre Kan­di­die­ren­den auf gute Listen­plät­ze zu bekom­men. Bei der Land­tags­wahl 2023 haben die Men­schen in Bay­ern die Mög­lich­keit, Fort­schritt statt Blocka­de zu wäh­len. Hin­sicht­lich der aku­ten Ener­gie­kri­se ist in Bay­ern eine ande­re, neue Poli­tik gefragt, die tat­kräf­tig und zukunfts­ge­wandt ist. In den letz­ten Jah­ren ist man sehen­den Auges in Bay­ern in die Ener­gie­ab­hän­gig­keit getre­ten, anstatt sich für einen Strom­lei­tungs­aus­bau und einen Aus­bau von Wind- und Son­nen­en­er­gie ein­zu­set­zen. Das ist ein ener­gie­po­li­ti­sches Sicher­heits­ri­si­ko. Die neue Lan­des­re­gie­rung muss die Prio­ri­tä­ten klar auf Erneu­er­ba­re Ener­gien set­zen und raus aus den Abhän­gig­kei­ten von auto­ri­tä­ren und tota­li­tä­ren Regimen.