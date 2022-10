Der Klo­ster­ver­ein St. Anton, Forch­heim freut sich, am Frei­tag, den 4.11. um 19 Uhr, Frau Sabi­ne Wehr­le, eine Har­fe­ni­stin aus Frei­burg, in St. Anton, Forch­heim, begrü­ßen zu dürfen.

Die Künst­le­rin spielt in einem Kon­zert Glanz­stücke auf ihrer Har­fe: Roman­tisch – Klas­sisch – Irisch – Alpenländisch.

Zudem wird Frau Wehr­le dann auch den Vor­abend­got­tes­dienst am Sams­tag den 05.11. um 18Uhr in St. Anton musi­ka­lisch mit umrahmen.

Am Sonn­tag, 6.11. wird sie begrüßt von der Pfar­rei St. Micha­el, Herolds­bach und wird dort einen Got­tes­dienst ab 9.30 Uhr begleiten.

Des­wei­te­ren wird Frau Wehr­le am Nach­mit­tag des 6.11. ab 16.30 Uhr in Ver­klä­rung Chri­sti, in Forch­heim in einem wei­te­ren Kon­zert zu hören sein.

Am Mon­tag, den 7.11. gibt sie ihr Abschieds­kon­zert in der alten St. Anna Kir­che ab 18 Uhr, bevor sie wie­der zurück nach Hau­se reist.

Der Ein­tritt ist bei allen Ver­an­stal­tun­gen frei, um eine Spen­de im Anschluss wird gebeten.