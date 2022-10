Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoch­wer­ti­ge Kos­me­ti­ka aus Dro­ge­rie ent­wen­det – Poli­zei sucht Zeugin

COBURG. Hoch­wer­ti­ge Kos­me­tik­ar­ti­kel im Wert von 1800 Euro ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Laden­dieb am Mitt­woch­abend aus einer Dro­ge­rie in der Spitalgasse.

Der Mann nahm um 18:10 Uhr meh­re­re hoch­wer­ti­ge Pfle­ge­pro­duk­te aus dem Regal und steck­te die­se in sei­nen Ruck­sack. Eine bis dato unbe­kann­te Zeu­gin bekam den Dieb­stahl mit und ver­stän­dig­te eine Mit­ar­bei­te­rin des Dro­ge­rie­mark­tes. Zwi­schen­zeit­lich war aller­dings der Laden­dieb durch den Hin­ter­aus­gang des Mark­tes in der Näg­leins­gas­se geflo­hen. Von dem Laden­dieb liegt bis dato ledig­lich eine vage Per­so­nen­be­schrei­bung vor. Des­halb sucht nun die Cobur­ger Poli­zei nach der Zeu­gin, die den Dieb­stahl mit­be­kom­men und die­sen auch gemel­det hat. Die­se wird gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Im Zuge der Ermitt­lun­gen stell­te sich her­aus, dass ver­mut­lich der glei­che unbe­kann­te Täter in den letz­ten Wochen bei zwei wei­te­ren Dieb­stäh­len Kos­me­ti­ka im Wert von min­de­stens 3000 Euro ent­wen­det hat. Von dem Laden­dieb ist aktu­ell fol­gen­de Beschrei­bung bekannt. Der Mann ist ca. 185cm groß, war mit einer schwar­zen Bom­ber­jacke beklei­det und führ­te einen schwar­zen Ruck­sack mit sich. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt in meh­re­ren Fäl­len wegen Ladendiebstahls.

32-jäh­ri­ger fährt unter Dro­gen­ein­fluss und ohne Führerschein

EBERS­DORF BEI COBURG, B 303, LKR. COBURG. Unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln und ohne Füh­rer­schein war der 32-jähir­ge aus dem Land­kreis Lich­ten­fels um 23:50 Uhr mit sei­nem Klein­kraft­rad auf der Bun­des­stra­ße 303 bei Ebers­dorf unterwegs.

Wäh­rend der Kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis für das Moped war. Auf­grund sei­nes auf­fäl­li­gen Ver­hal­tens erkann­ten die Beam­ten zudem, dass der Mann unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand. Ein Test vor Ort bestä­ti­ge die Ver­mu­tung der Beam­ten. Die Poli­zi­sten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den 32-jäh­ri­gen wird nun wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis sowie der Dro­gen­fahrt ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Täter über­führt

Kro­nach. Am Mitt­woch­nach­mit­tag ent­wen­de­te ein zunächst unbe­kann­ter männ­li­cher Täter ein Paar Sport­schu­he aus einem Geschäft im Ham­mer­mühl­weg. Die­sel­be Per­son zeich­ne­ten Video­ka­me­ras in den ver­gan­ge­nen Tagen bei der Bege­hung wei­te­rer Straf­ta­ten im Stadt­ge­biet auf. Den Kro­nacher Poli­zei­be­am­ten gelang es nun, den Ver­däch­ti­gen fest­zu­neh­men und sei­ne Iden­ti­tät fest­zu­stel­len. Bei sei­ner Ergrei­fung trug er im Übri­gen die erst kürz­lich neu „besorg­ten“ Turn­schu­he. Obwohl er die Tat­be­ge­hung abstritt, muss er sich u.a. wegen Sach­be­schä­di­gung, Haus­frie­dens­bruch und Dieb­stäh­len verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Drei­ster Fahrraddiebstahl

KULM­BACH Die Gunst der Stun­de – im vor­lie­gen­den Fall der Minu­te – nut­ze am Mitt­woch­abend ein drei­ster Fahr­rad­dieb. Wäh­rend der Besit­zer eines schwar­zen Moun­tain­bikes der Mar­ke Cube sei­nen Toi­let­ten­gang in der WC-Anla­ge am Park­platz Schwe­den­steg ver­rich­te­te, ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter das unver­sperr­te Fahr­rad wel­ches davor abge­stellt war. Neben einem wei­ßen Sat­tel ist das Fahr­rad nach­träg­lich mit Sei­ten­grif­fen aus­ge­rü­ste­te wor­den. Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Fahr­ra­des oder auf den Täter nimmt die Poli­zei in Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 entgegen.

Fahr­zeug­rei­fen aufgeschlitzt

KULM­BACH Im Ver­lauf des Mitt­wochs wur­de der hin­te­re rech­te Rei­fen eines schwar­zen VW Polo offen­sicht­lich mut­wil­lig zer­sto­chen. Das Fahr­zeug war in der Gum­mi­stra­ße auf Höhe eines Holz­groß­händ­lers abge­stellt wor­den. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach, die wegen Sach­be­schä­di­gung ermittelt.

Fah­rer unter Drogeneinfluss

KULM­BACH Kurz nach Mit­ter­nacht geriet am Don­ners­tag ein 21jähriger Fahr­zeug­füh­rer ins Visier einer Kulm­ba­cher Poli­zei­strei­fe. Im Rah­men der Kon­trol­le stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten im Ver­hal­ten des jun­gen Man­nes fest. Die Durch­füh­rung eines Dro­gen­vor­tests ver­wei­ger­te er, was die sofor­ti­ge Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt und anschlie­ßen­de Blut­ent­nah­me im Kulm­ba­cher Kli­ni­kum zur Fol­ge hat­te. Soll­te sich im Rah­men der Blut­un­ter­su­chung der Ver­dacht der Beam­ten bestä­ti­gen, dro­hen dem Fahr­zeug­füh­rer ein Buß­geld in Höhe von 500,- Euro, 2 Punk­te in Flenß­burg und ein ein­mo­na­ti­ges Fahrverbot.

Motor­rad­fah­rer wich aus und brach sich den Arm

Thur­nau. Am Mitt­woch, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 19-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Lich­ten­fels, mit sei­nem Motor­rad die Staats­stra­ße von Kasen­dorf in Rich­tung Thur­nau. In einer Links­kur­ve kurz vor Thur­nau kam dem Krad­fah­rer ein hell­blau­er Pkw ent­ge­gen, der zu weit links gefah­ren sein soll. Der jun­ge Mann woll­te aus­wei­chen, ver­lor die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab, wo er stürz­te. In der Fol­ge zog er sich eine Frak­tur des lin­ken Armes zu. Der bis­her unbe­kann­te Pkw-Fah­rer hat das Unfall­ge­sche­hen mög­li­cher­wei­se nicht bemerkt. Zeu­gen des Unfalls aber auch der Fah­rer des blau­en Pkws selbst wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach, unter der Ruf­num­mer 09221/6090, in Ver­bin­dung zu setzen.

Nach Ver­kehrs­un­fall Flucht ergriffen

KULM­BACH. Am Don­ners­tag, den 27.10.2022, gegen 13:05 Uhr, kam es in Kulm­bach in der Schüt­zen­stra­ße, gegen­über der Esso-Tank­stel­le, zu einem Ver­kehrs­un­fall zwi­schen einem VW mit Anhän­ger und einem tsche­chi­schen Auto­trans­por­ter. Hier­bei unter­schät­ze der Lkw-Fah­rer den seit­li­chen Abstand zu dem ande­ren Gespann und striff mit sei­ner lin­ken Fahr­zeug­sei­te die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des sil­ber­nen VW, T5. Dabei ent­stand am dem VW ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 3500 Euro. Nach dem Ver­kehrs­un­fall ent­fern­te sich der Lkw-Fah­rer, ohne sei­nen Pflich­ten als Unfall­be­tei­lig­ter nach zu kommen.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach sucht nach dem flüch­ti­gen Lkw-Fah­rer und des­sen tsche­chi­schen Auto­trans­por­ter sowie nach Zeu­gen, wel­che den Vor­fall beob­ach­ten konnten.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Ruf­num­mer 09221/609–0 entgegen.