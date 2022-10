Sams­tag, 29. Okto­ber 2022, 14:30 Uhr, Baye­ri­sches Rotes Kreuz, Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße 4

65 neue Ein­satz­fahr­zeu­ge für Kata­stro­phen­schutz in Bayern

Ins­ge­samt 65 neue Ein­satz­fahr­zeu­ge für den Kata­stro­phen­schutz über­gibt Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann am Sams­tag, 29. Okto­ber, an Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, Feu­er­weh­ren und das Tech­ni­sche Hilfs­werk. Die fei­er­li­che Ver­an­stal­tung fin­det zen­tral in Erlan­gen beim Baye­ri­schen Roten Kreuz in der Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße statt. Für die Stadt Erlan­gen nimmt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth teil und spricht ein Gruß­wort. Auch der Prä­si­dent des Bun­des­amts für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe (BBK, Bonn), Ralph Ties­ler, spricht zu den Ein­satz­kräf­ten und Gästen.

53 die­ser Fahr­zeu­ge sind vom Frei­staat aus Mit­teln des Son­der­in­ve­sti­ti­ons­pro­gramms Kata­stro­phen­schutz Bay­ern 2030 finan­ziert wor­den. Die ande­ren 12 Fahr­zeu­ge wur­den aus Bun­des­mit­teln finan­ziert und dem Tech­ni­schen Hilfs­werk (Bun­des­an­stalt) und den kom­mu­na­len Feu­er­weh­ren zur Nut­zung überlassen.

Die Huge­not­ten­stadt selbst erhält ein Lösch­fahr­zeug (Bund) sowie einen Mann­schafts­trans­port­wa­gen für das BRK (Land).

Sams­tag, 29. Okto­ber 2022, 18:00 Uhr, Baye­ri­sches Rotes Kreuz, Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße 4

BRK ehrt lang­jäh­ri­ge Hel­fe­rin­nen und Helfer

Der Kreis­ver­band Erlan­gen-Höchstadt des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes (BRK) lädt am Sams­tag, 29. Okto­ber, zu einer Ehrungs­ver­an­stal­tung in sei­ne Räum­lich­kei­ten. Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann wird dabei lang­jäh­ri­ge Hel­fe­rin­nen und Hel­fer aus Erlan­gen und dem Land­kreis für 25, 40, 50 und 60 Jah­re Dienst­zeit mit staat­li­chen Ehren­zei­chen aus­zeich­nen. Für die Stadt Erlan­gen dankt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth den Ehrenamtlichen.

Städ­ti­sche Vor­ha­ben­li­ste wie­der aktualisiert

Das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt hat die Vor­ha­ben­li­ste „Über­blick Pla­nun­gen und Vor­ha­ben“ aktua­li­siert. Sie ent­hält rund 80 Vor­ha­ben der Stadt­ver­wal­tung, die vie­le Men­schen betref­fen, eine wesent­li­che Ver­än­de­rung des Stadt­bilds mit sich brin­gen oder teil­wei­se auch einen hohen öffent­li­chen Finanz­auf­wand bedeuten.

In der Vor­ha­ben­li­ste fin­den sich Eck­da­ten für die ein­zel­nen Pro­jek­te, aber auch Infor­ma­tio­nen zum Gestal­tungs­spiel­raum für Betei­li­gung. So fin­den sich unter den Pro­jek­ten der jewei­li­ge Sach­stand, bei­spiels­wei­se zum Fahr­plan Kli­ma-Auf­bruch, zur Umge­stal­tung des Zoll­haus­plat­zes, zum Nah­ver­sor­gungs­zen­trum am S‑Bahn-Halt Elters­dorf, zur „Ach­se der Wis­sen­schaft“ oder zur städ­te­bau­li­chen Ent­wick­lung des Großparkplatzes.

Im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​o​r​h​a​b​e​n​l​i​ste kön­nen alle Vor­ha­ben, nach The­men­be­rei­chen und Stadt­tei­len sor­tiert, ange­se­hen wer­den. Gedruck­te Exem­pla­re gibt es an der Info­the­ke des Rat­hau­ses (Erd­ge­schoss).

Kunst­mu­se­um zeigt „Micha­el Engel­hardt. Die Sicht der Welt“

Der Erlan­ger Maler Micha­el Engel­hardt fei­ert 2022 sei­nen 70. Geburts­tag und dies nimmt das Kunst­mu­se­um zum Anlass, eine retro­spek­tiv ange­leg­te Aus­stel­lung mit sei­nem Lebens­werk zu zei­gen. Im Kunst­mu­se­um (Nürn­ber­ger Stra­ße 9) wird sie am Sonn­tag, 30. Okto­ber, um 11:00 Uhr offi­zi­ell eröff­net. Zur Ein­füh­rung spricht Kunst­mu­se­ums­lei­ter Her­bert Kurz.

In der Aus­stel­lung wer­den neben Wer­ken aus den städ­ti­schen Samm­lun­gen Erlan­gens und neu­en Gemäl­den des Künst­lers auch zahl­rei­che pri­va­te Leih­ga­ben zu sehen sein – eine beson­de­re Gele­gen­heit, vie­le die­ser sonst sehr sel­ten öffent­lich zugäng­li­chen Wer­ke zu sehen. Wei­te­re Infos im Inter­net unter www​.kunst​mu​se​um​er​lan​gen​.de.

„Freund­schaft, Lie­be, Sexua­li­tät und mehr…“: Jugend­film­ta­ge im CineStar

Um Lie­be, Freund­schaft, Sexua­li­tät und eini­ges mehr geht es am 22. und 23. Novem­ber im Kino Cine­Star in Erlan­gen. Zum vier­ten Mal lädt die Schwan­ger­schafts­be­ra­tungs­stel­le der Stadt Erlan­gen zusam­men mit wei­te­ren Bera­tungs­stel­len und ört­li­chen Insti­tu­tio­nen der Jugend­ar­beit Schü­le­rin­nen und Schü­ler ab der 7. Jahr­gangs­stu­fe zu alters­ge­rech­ten Fil­men und span­nen­den Mit­mach­ak­tio­nen ein. Ab sofort kön­nen sich Inter­es­sier­te dafür anmel­den. Alle Details gibt es im Inter­net unter https://​inte​grier​te​-bera​tungs​stel​le​.de/​j​u​g​e​n​d​f​i​l​m​t​a​g​e​-​2​0​22/ oder https://​inte​grier​te​-bera​tungs​stel​le​.de/​s​c​h​w​a​n​g​e​r​s​c​h​a​f​t​s​b​e​r​a​t​u​ng/.

Anmel­de­schluss ist am Frei­tag, 11. Novem­ber. Die Jugend­film­ta­ge wen­den sich vor allem an Leh­re­rin­nen und Leh­rer sowie Schulklassen.

Anla­gen­stra­ße gesperrt

Die Anla­gen­stra­ße unweit der HNO-Kli­nik ist noch bis Sams­tag, 5. Novem­ber, gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, fin­den am Kreu­zungs­be­reich zur Wald­stra­ße Lei­tungs­ar­bei­ten statt.