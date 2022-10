Die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung 1931 Burg­kunst­adt führ­te ihre dies­jäh­ri­ge Ver­eins­mei­ster­schaft im Schnell­schach ( 12 Minuten/​Par­tie / Spie­ler ) erst­mals in einem neu­en For­mat durch. Es wur­den von Mai an 4 Tur­nie­re gespielt; wobei nach einem ersten rei­nen Jugend­tur­nier drei Tur­nie­re folg­ten, an denen alle teil­neh­men konn­ten, von der U 12 bis zu den Senio­ren. Dabei betei­lig­ten sich jeweils 20 Spie­ler, die 5 bzw. 7 Run­den nach dem Schwei­zer System absol­vie­ren muß­ten. Aus der Rang­fol­ge erga­ben sich Punk­te­wer­tun­gen die zu einer Gesamt­wer­tung in der jeweil­gen Alters­ka­te­go­rie addiert wurden.

Das Jugend­tur­nier gewann Lau­rin Par­tey­mül­ler mit 4,5 Punk­ten, vor Seba­sti­an Qui­de­nus mit 4 und Mischa Bot­scha­row mit 3,5 Punk­ten. Das 2. Tur­nier gewann Jens Güt­her mit 6,5 Punk­ten vor Alex­an­der Öhr­lein mit 6 und Micha­el Wag­ner mit 5 Punk­ten. Das 3. Tur­nier gewann Johan­nes Türk mit 6 Punk­ten vor dem punkt­glei­chen Alex­an­der Öhr­lein, der nur hauch­dünn in der ver­fei­ner­ten Buch­holz-Wer­tung zurück­lag. Drit­ter wur­de mit eben­falls 6 Punk­ten Dani­el Völ­ker. Die­ser gewann dann das 4 .Tur­nier mit 5 Punk­ten vor den punkt­glei­chen Johan­nes Türk, Tho­mas Bar­nickel und Tho­mas Mül­ler mit jeweils 4 Punk­ten. Auch hier muß­te über die Rei­hen­fol­ge die Wer­tung entscheiden.

Die­se Ergeb­nis­se erbrach­ten für die Gesamt­wer­tung der Ver­eins­mei­ster­schaft fol­gen­de Ergeb­nis­se: Ver­eins­mei­ster bei der U 12 wur­de Vlad Bot­scha­row mit 23 Punk­ten vor Micha­el Qui­de­nus mit 20,5 und Fre­de­rik Öhr­lein mit 15 Punk­ten. Ver­eins­mei­ster U14 – U 18 wur­de Lau­rin Par­tey­mül­ler mit 44 Punk­ten vor Seba­sti­an Qui­de­nus mit 42 und Robert Kral mit 37 Punk­ten. Bei den Mäd­chen sieg­te Kri­stin Völ­ker mit 14,5 Punk­ten vor Mag­da­le­na Völ­ker mit 12,5 und Anika Güt­her mit 8 Punk­ten. Ver­eins­mei­ster bei den Senio­ren wur­de Alex­an­der Öhr­lein mit 53,5 Punk­ten knapp vor Jens Güt­her mit 53 Punk­ten. Auch das Ren­nen im den 3. Platz war sehr eng. Hier sieg­te Johan­nes Türk mit 38,5 Punk­ten vor Dani­el Völ­ker mit 38 Punkten.

Am Ende waren sich alle einig, dass die­ses neue For­mat ein vol­ler Erfolg gewe­sen ist und bei­be­hal­ten wer­den sollte!