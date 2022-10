Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Mit­tag freut sich, dass sei­tens des Baye­ri­schen Bau­mi­ni­ste­ri­ums eine Zuwen­dung zum Bau eines Geh­wegs in der Gemein­de Lau­ter­tal in Aus­sicht gestellt wird.

Mar­tin Mit­tag: „Mit einer Zuwen­dung von bis 170.000 Euro soll ent­spre­chend einer heu­ti­gen Mit­tei­lung aus dem baye­ri­schen Bau­mi­ni­ste­ri­um ein Geh­weg in der Orts­durch­fahrt Unter­lau­ter und süd­lich Unter­lau­ter an der Kreis­stra­ße CO27 gebaut wer­den. Mit die­sen För­der­mit­teln auf Grund­la­ge des Baye­ri­schen Gemein­de­ver­kehrs­fi­nan­zie­rungs­ge­set­zes (BayGVFG) kön­nen nun bis zu 80 Pro­zent des för­der­fä­hi­gen Kosten­an­teils von vor­aus­sicht­lich 215.000 Euro an den Gesamt­ko­sten von 235.000 Euro abge­deckt wer­den. Es freut mich des­halb sehr, dass damit eine wei­te­re drin­gend erfor­der­li­che Stra­ßen­bau­maß­nah­me zur Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se best­mög­lich sei­tens des Frei­staat Bay­ern geför­dert wird. Denn das dient nicht zuletzt auch hier der all­ge­mei­nen Ver­kehrs­si­cher­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in die­sem Abschnitt einer viel befah­re­nen Ortsstraße.“