COBURG. In einer dunk­len Stra­ßen­ecke Geld­beu­tel durch­stö­bern? „Da ist doch was faul!“, dach­te sich Sams­tag­nacht eine Fuß­strei­fe der Cobur­ger Poli­zei. Ihr Bauch­ge­fühl bestä­tig­te sich schnell.

Die uni­for­mier­ten Strei­fen­be­am­ten lie­fen in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, gegen 3 Uhr, durch den Cobur­ger Loh­gra­ben. Dort stie­ßen sie auf den 31-Jäh­ri­gen. Es wirk­te, als ob er gera­de aus zwei Geld­bör­sen Schei­ne ent­nahm und nach wei­te­ren Wert­ge­gen­stän­den durchsuchte.

„Halt! Poli­zei!“

Die Ord­nungs­hü­ter kon­trol­lier­ten den Ver­däch­ti­gen. Sie stie­ßen dabei auf meh­re­re hun­dert Euro Bar­geld sowie Per­so­nal­aus­wei­se, Spar­kas­sen- sowie Ver­si­che­rungs­kar­ten zwei­er Män­ner. Die Per­so­nen auf den Aus­weis­bil­dern sahen aber ganz und gar nicht so aus, wie der 31 Jah­re alte Mann vor ihnen. Ein Funk­spruch und eine Daten­re­cher­che spä­ter erhär­te­te sich der Ver­dacht. Die Geld­bör­sen wur­den gestoh­len – eine offen­bar erst vor zwei Stun­den. Der Bestoh­le­ne befand sich zu die­ser Zeit in einem Nacht­club im Stein­weg. Sei­nen Geld­beu­tel hat­te er eigent­lich in einer Umhän­ge­ta­sche stets eng am Ober­kör­per bei sich.

Die Poli­zi­sten nah­men den Geor­gi­er vor­läu­fig fest. Der wei­te­re Weg führ­te zur Wache, wo sie ihn der Kri­mi­nal­po­li­zei über­ga­ben. Die Kri­mi­nal­be­am­ten beschäf­ti­gen sich nun mit den Fra­gen der genau­en Tat­um­stän­de- und Ört­lich­kei­ten, zudem erhielt der Tat­ver­däch­ti­ge die Mög­lich­keit, zusam­men mit einer Dol­met­sche­rin, sich zu den Vor­wür­fen zu äußern.

Er wird sich nun wegen des Ver­dachts der Taschen­dieb­stähl straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.