Abbau der alten Fahrscheinautomaten

Die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) instal­lie­ren an ins­ge­samt 17 Hal­te­stel­len im Stadt­ge­biet neue Info-Ter­mi­nals. An den Hal­te­stel­len Am Anger, Arca­den (2), Bahn­hof, Huge­not­ten­platz, Lan­ge­marck­platz, Mar­tin-Luther-Platz, Neu­er Markt, Zoll­haus und Bucken­hof erset­zen die­se die bis­he­ri­gen Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten. Zur­zeit wer­den die Auto­ma­ten an den genann­ten Hal­te­stel­len nach und nach abgebaut.

Ab Anfang Novem­ber begin­nen die ESTW mit den Vor­ar­bei­ten für den Auf­bau der neu­en Ter­mi­nals. Zwei Stand­or­te wer­den pro Woche vor­be­rei­tet. Lei­der ste­hen des­halb an den oben genann­ten Hal­te­stel­len in der näch­sten Zeit kei­ne Fahr­kar­ten­au­to­ma­ten zur Ver­fü­gung. Tickets sind erhält­lich im Kun­den­bü­ro Goe­the­stra­ße, im Rei­se­zen­trum der DB im Bahn­hof, in den pri­va­ten Ver­kaufs­stel­len, in den Bus­sen (nur Ein­zel- und Tages­tickets) und online über die VGN-App.

Neben dem rein bar­geld­lo­sen Kauf von Fahr­schei­nen bie­ten die Info-Ter­mi­nals Echt­zeit­in­for­ma­tio­nen zu allen am Stand­ort ver­keh­ren­den Lini­en an. In Zukunft wer­den auch noch wei­te­re Aus­künf­te zum ÖPNV zur Ver­fü­gung ste­hen. Wei­te­re Ter­mi­nals wer­den im Dezem­ber an fol­gen­den Hal­te­stel­len instal­liert: For­schungs­zen­trum, Theo­dor-Heuss-Anla­ge, Sai­del­steig, Brücken­stra­ße, Lind­ner­stra­ße, Dechsendorf/​Weisendorfer Stra­ße und St. Johann.