Werk­aus­schuss beschließt ver­kürz­te Eis­bahn­sai­son 2022/2023

In sei­ner gest­ri­gen Sit­zung hat der Werk­aus­schuss der Stadt­wer­ke unter Lei­tung von Herrn Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann inten­siv über die kom­men­de Eis­bahn­sai­son bera­ten. Es war abzu­wä­gen, ob die Sai­son wegen der Ener­gie­kri­se gänz­lich aus­fal­len soll oder ob man die Eis­bahn – ins­be­son­de­re mit Blick auf die zahl­rei­chen Kin­der und Jugend­li­chen, die das Ange­bot zuhauf wahr­neh­men – in die­sen for­dern­den Zei­ten doch öffnet.

Für bei­de Posi­tio­nen gibt es gute Grün­de und Argu­men­te, die in der Sit­zung aus­führ­lich dis­ku­tiert und abge­wo­gen wur­den. Nach einer lan­gen Debat­te ent­schied sich der Werk­aus­schuss für eine ver­kürz­te Sai­son in den Hauptwintermonaten.

Durch die Ver­kür­zung und die Wahl der kal­ten Mona­te soll Ener­gie gespart und die Mehr­ko­sten durch den Preis­an­stieg ver­min­dert wer­den. Begin­nend mit den Weih­nachts­fe­ri­en soll die Eis­bahn nun bis zu den Faschings­fe­ri­en geöff­net werden.

Es war der aus­drück­li­che Wunsch der Werk­aus­schuss­mit­glie­der, den Gästen der Eis­bahn und allen vor­an den Kin­dern und Jugend­li­chen eine schö­ne Abwechs­lung sowie eine zusätz­li­che Bewe­gungs­mög­lich­keit im Frei­en wäh­rend der Win­ter­zeit anbie­ten zu können.

In die­sem Zuge hat der Werk­aus­schuss der Stadt­wer­ke auch fest­ge­legt, die Ein­tritts­prei­se der Eis­bahn in der kom­men­den Sai­son trotz der enorm gestie­ge­nen Kosten unver­än­dert zu belas­sen. Die Nut­zung der Frei­zeit­ein­rich­tun­gen der Stadt­wer­ke Kulm­bach sol­len so Fami­li­en nicht zusätz­lich belasten.