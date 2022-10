Mit Lola und Leo­nar­do durch das Muse­um: Das Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land hat sein eige­nes Pixi-Buch mit einer Geschich­te von Corin­na Fuchs und Illu­stra­tio­nen von Ralf Butschkow.

Ent­stan­den ist das Pixi­buch des Carl­sen-Ver­la­ges in Zusam­men­ar­beit mit dem Deut­schen Muse­ums­bund als Pro­jekt-Ange­bot für die deut­schen Muse­en. In „Lola und Leo­nar­do im Muse­um“ erlebt Lola zusam­men mit dem Muse­ums­ge­spenst Leo­nar­do einen span­nen­den Besuch im Muse­um. Auf ihrem Streif­zug durch das Haus ler­nen die bei­den die Schau­räu­me und die Werk­statt sowie das Muse­ums­de­pot ken­nen, denn ihr drin­gen­des Ziel ist es, ein neu­es Schlaf­ver­steck für das klei­ne Gespenst zu fin­den. So sind Lola und Leo­nard auf den eigens für das Bau­ern­mu­se­um gestal­te­ten Sei­ten in der Stu­be des Bau­ern­hau­ses, im Innen­hof sowie im Stall zu sehen.

Mit dem Pixi-Buch kön­nen schon die Klein­sten auf Ent­deckungs­rei­se im Bau­ern­mu­se­um gehen, da das Büch­lein beson­ders bei den 3- bis 6‑Jährigen beliebt ist. Es ist in einer limi­tier­ten Auf­la­ge von 1.000 Stück erschie­nen und wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Muse­ums an der Kas­se zu einem Preis von 0,99 € erhältlich.