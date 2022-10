Zum 51. Was­ser­werks­nach­bar­schafts­tref­fen im Land­kreis Forch­heim tra­fen sich die Was­ser­ver­sor­ger in der Gast­stät­te Dippa­cher in Herolds­bach. Dabei erfolg­te nach 50 Ver­an­stal­tun­gen ein Wech­sel der Nach­bar­schafts­lei­tung. Der ehe­ma­li­ge Lei­ter, Harald Her­bach, über­gab nach 29 Jah­ren vol­ler erfolg­rei­cher Tagun­gen den Vor­sitz an Flo­ri­an Geb­hard, den Lei­ter der Was­ser­ver­sor­gung Eber­mann­stadt. Die­ser schil­der­te zu Beginn der Ver­an­stal­tung die Fol­gen des dür­ren Som­mers 2022 und die aktu­el­len Sor­gen der Kriegs- und Coro­na­fol­gen im Landkreis.

Im Anschluss berich­te­ten ver­schie­de­ne Refe­ren­ten über eine Umstel­lung der Daten­ver­ar­bei­tung im Gesund­heits­amt, die Hand­ha­bung und die Mög­lich­kei­ten von Be-& Ent­lüf­tungs­ven­ti­len, die Errich­tung von PE-Bau­wer­ken sowie über die gra­ben­lo­se Rohr­ver­le­gung im U‑Li­ner-Ver­fah­ren. Zum Abschluss konn­ten die Teil­neh­mer den neu errich­te­ten Brun­nen des Zweck­ver­bands zur Was­ser­ver­sor­gung der Herolds­ba­cher Grup­pe besichtigen.

Die Ver­an­stal­tung ende­te mit einem umfang­rei­chen Infor­ma­ti­ons­fluss und war ein vol­ler Erfolg. Somit sind die Mit­ar­bei­ter der Was­ser­ver­sor­gungs­un­ter­neh­men im Land­kreis immer auf einem hohen Bildungsniveau.

Die Was­ser­werks­nach­bar­schaf­ten rich­ten sich an das tech­ni­sche Per­so­nal der Was­ser­ver­sor­ger. Es wer­den Fach­kennt­nis­se durch Vor­trä­ge und Erfah­rungs­aus­tausch ver­mit­telt und über Neue­run­gen infor­miert. Sie die­nen als Netz­werk der Trink­was­ser­ver­sor­ger. Die Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen wer­den orts­nah ange­bo­ten und auf Land­kreis­ebe­ne orga­ni­siert. Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den in der Regel zwei­mal im Jahr statt. In den letz­ten Jah­ren konn­te die Ver­an­stal­tung auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie lei­der nicht stattfinden.