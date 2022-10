Der Kul­tur­aus­schuss des Stadt­rats beschäf­tigt sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 17. Okto­ber, um 16 Uhr, unter ande­rem mit einem mög­li­chen Umzug des städ­ti­schen Jean-Paul-Muse­ums in das Erd­ge­schoss des letz­ten Wohn- und Ster­be­hau­ses des Dich­ters in der Fried­rich­stra­ße 5. Der Umzug des Muse­ums ist eine Grund­vor­aus­set­zung für die Errich­tung eines Doku­men­ta­ti­ons­zen­trums der NS-Ideo­lo­gie­ge­schich­te im Gebäu­de Wahn­fried­stra­ße 1, dem aktu­el­len Domi­zil des Jean-Paul-Museums.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung der Sit­zung steht ein Antrag der bei­den Stadt­rats­mit­glie­der von Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen Dr. Klaus Wührl-Strul­ler und Johan­na Schmidt­mann zur Neu­aus­rich­tung der Ver­an­stal­tung „Mobi­li­täts­ta­ge“. Die Aus­schuss­mit­glie­der wer­den sich zudem mit dem Zuschuss­be­darf der Bay­reu­ther Fest­spie­le GmbH im Jahr 2023 befas­sen und mit Blick auf den Haus­halt 2023 die städ­ti­schen Zuschüs­se an Ver­ei­ne, Ver­bän­de und Initia­ti­ven aus den Berei­chen Kul­tur und Hei­mat­pfle­ge beraten.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.