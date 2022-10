Gott wie eine Burg ist, die Zuflucht und Schutz bietet

Mit weit über 500 Per­so­nen auf der Veste Coburg fei­er­te die Kir­che Kun­ter­bunt Coburg (KiKu­Co) am Sams­tag, 8. Okto­ber 2022, ein fröh­li­ches Fami­li­en­fest. Gro­ße und klei­ne Besu­cher konn­ten bei vie­len Aktiv­sta­tio­nen die Burg und das Leben dar­in ent­decken und dar­über staunen.

Wäh­rend der Fei­er­zeit (sie­he Fotos) wur­de durch Thea­ter und Bewe­gungs­lie­der davon erzählt, dass Gott wie eine Burg ist, die Zuflucht und Schutz bie­tet und Bestand über das Leben hin­aus hat. Die näch­ste KiKu­Co fin­det am Sams­tag, 10. Dezem­ber 2022 in der Moriz­kir­che in Coburg statt. Wei­te­re Bil­der und ein aus­führ­li­cher Bericht fin­den sich unter www​.kiku​co​.de.