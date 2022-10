Das Netz­werk SCHU­LE­WIRT­SCHAFT Peg­nitz-Auer­bach ist am Diens­tag, 25. Okto­ber mit sei­ner Herbst­sit­zung zu Gast im Gym­na­si­um Peg­nitz. Die Moti­va­ti­on des Netz­werks ist es, den Über­gang von der Schu­le in das Berufs­le­ben zu opti­mie­ren. So infor­mie­ren sich die Teil­neh­mer über die Stu­di­en- und Berufs­ori­en­tie­rung am Gym­na­si­um, die Koope­ra­tio­nen mit exter­nen Part­nern wie Aus­bil­dungs­be­trie­ben umfasst. Zwei­ter The­men­schwer­punkt ist die App „Bridge“, ein inno­va­ti­ves digi­ta­les Matching-Tool zur Gewin­nung von Aus­zu­bil­den­den, bei dem Jugend­li­che per Swi­pe ihr Inter­es­se an einem Aus­bil­dungs­platz signalisieren.

Die Ver­an­stal­tung beginnt um 14:30 Uhr. Anmel­dung und Infos bei Corin­na Deß, dess@​wirtschaftsbanda9.​de, 09241/8094434